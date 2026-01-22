Sporting alerta adeptos para risco de sanções em Bilbau

Em comunicado, o Sporting apelou ao “comportamento responsável” dos seus adeptos na última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, frente ao Athletic Club. Os leões estão impedidos de vender bilhetes para o encontro, marcado para a próxima quarta-feira.



“Na sequência da sanção aplicada pela UEFA – que impede a venda de bilhetes aos adeptos para o jogo da UEFA Champions League frente ao Athletic Club –, foi comunicado pelo clube anfitrião que, de acordo com a legislação e autoridades locais, qualquer adepto do Sporting CP que adquira bilhete por conta própria poderá ver recusada a entrada no estádio”, pode ler-se no comunicado.



Os adeptos sportinguistas estão ainda proibidos de permanecer junto ao perímetro de segurança do Estádio de San Mamés, em Bilbau.



O castigo surge na sequência do comportamento dos adeptos leoninos e do arremesso de objetos pirotécnicos em Munique, na derrota frente ao Bayern, num jogo a contar para a jornada seis da prova milionária.



A sanção chegou em dose dupla, mas a segunda interdição aos sportinguistas em jogos fora de portas mantém-se suspensa pelo período de dois anos. O Sporting deixa, no entanto, o aviso: “Qualquer nova infração implicará a sua execução imediata”.



O encontro entre Sporting e Athletic Club Bilbao está marcado para a próxima quarta-feira, no encerramento da fase de liga da Champions. Os leões já garantiram, pelo menos, o apuramento para o play-off de acesso aos ‘oitavos’, mas procuram ainda assegurar uma vaga nos oito primeiros lugares da tabela.