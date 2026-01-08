Sporting com eleições para os órgãos sociais em 14 de março

“Convoco para o próximo dia 14 de março de 2026 a Assembleia Geral Eleitoral Ordinária do Sporting Clube de Portugal (…), destinada a eleger os membros dos órgãos sociais do clube”, comunicou João Palma, presidente da MAG leonina.



Na mesma nota, o órgão informa que a AG eleitoral decorrerá no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, entre as 09:00 e as 20:00, com voto presencial eletrónico e com possibilidade de votação também por correspondência.



As candidaturas aos órgãos sociais para o quadriénio 2026-2028 têm de ser formalizadas até às 18:00 de 12 de fevereiro.



Em 15 de dezembro, à margem da cerimónia de entrega dos prémios Stromp, o presidente em funções, Frederico Varandas, já tinha comunicado que se iria recandidatar a um terceiro mandato à frente dos ‘leões’.

“Consideramos estar a meio da nossa missão e na escola de onde venho nunca se sai a meio de uma missão. Quero anunciar que nos vamos recandidatar ao Sporting CP nas eleições de março de 2026. Sei que os nossos rivais têm muitas saudades daquele Sporting CP que não incomodava muito desportivamente, mas esse tempo acabou e não volta”, disse então o dirigente.



Antes da presidência, Varandas dirigiu o departamento clínico dos ‘leões’ e demitiu-se em maio de 2018, na sequência dos incidentes de Alcochete – ataque de adeptos aos jogadores na Academia – e em rota de colisão com o ex-presidente Bruno de Carvalho.



Em 08 de setembro desse ano foi eleito para um primeiro mandato como presidente, recandidatando-se em 2022, numa eleição em que recebeu mais de 85% dos votos.



Sob a sua presidência, o Sporting foi campeão nacional de futebol em 2020/21 e 2023/24 e 2024/25, sagrando-se bicampeão 70 anos mais tarde.