Sporting com teste em Barcelos

No fecho da primeira volta, os ‘leões’, bicampeões em título, querem dar seguimento à série de três vitórias consecutivas na I Liga e chegar, em caso de triunfo, aos 44 pontos, o que os poria a dois pontos do líder, que só joga domingo em casa do Santa Clara.A equipa treinada por Rui Borges tem, de resto, cinco pontos de vantagem para o Benfica, terceiro, e joga para fechar a primeira volta com apenas uma derrota, precisamente em casa com os ‘dragões’ (1-0), além de dois empates, com Benfica (1-1) e Sporting de Braga (1-1).Já o conjunto orientado por César Peixoto nunca viveu uma primeira metade de campeonato assim, somando 27 pontos e fazendo história, por terem alcançado um pecúlio nunca antes visto em Barcelos.Ainda assim, somaram por igualdades os últimos quatro encontros, precedidos de uma derrota com o Tondela (1-0), tendo perdido algum ‘gás’, ocupando para já o quarto lugar, com 27 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, quinto, e a nove do terceiro lugar, do Benfica.Mais tarde, pelas 20:45, o Vitória de Guimarães recebe o Nacional após ambas as equipas somarem empates no último jogo disputado para o campeonato – os minhotos sem golos em casa do Casa Pia, os madeirenses já em 21 de dezembro, com o lanterna-vermelha AVS (2-2).Os insulares, de resto, têm um jogo em atraso, relativo à 16.ª jornada, e somam 16 pontos, dois acima dos lugares de despromoção, após terem pontuado em três das últimas cinco partidas disputadas na I Liga.Com 22 pontos, os vimaranenses jogam para se aproximarem dos lugares de acesso às competições europeias, ocupando para já o sétimo lugar.Gil Vicente – Sporting, 18:45.Vitória de Guimarães – Nacional, 20:45.Tondela – Arouca, 15:30.Estrela da Amadora - Sporting de Braga, 18:00.Benfica - Estoril Praia, 18:00.AVS – Moreirense, 20:30.Rio Ave - Casa Pia, 15:30.Santa Clara - FC Porto, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa).Alverca – Famalicão, 20:30.