Sporting com vitória categórica sobre Brugge

Com mais de 41 mil espetadores, em Alvalade, a partida começou com o Club Brugge a pressionar alto e com os leões a procurarem construir desde trás, e numa dessas jogadas surgiu o primeiro remate do jogo por intermédio de Quenda. O disparo do jogador leonino saiu ao lado.





Depois da ameaça de Suárez, que rematou para defesa de Jackers, o Sporting voltou ao ataque e chegou ao golo. Quenda, no coração da área, estava no sítio certo para atirar a contar, depois de um remate de Catamo, que Jackers defendeu.

(Foto: Filipe Amorim - AFP)

À passagem da meia hora o Sporting ampliava a vantagem. Catamo isolou Suárez com um passe genial, colocando o avançado leonino cara a cara com Jackers, o colombiano picou a bola para o 2-0.

(Foto: Pedro Nunes - Reuters)

Os belgas apareciam com mais perigo junto à área do Sporting, mas continuavam a deixar espaço nas costas que o leão tentava aproveitar. Num desses momentos do jogo, Trincão apontava o 3-0. Maxi tocou em Quenda que encontrou Trincão no interior da grande área. O internacional português rematou cruzado, para o fundo das redes à guarda de Jackers.

(Foto: José Sena Goulão - Lusa)

Rui Borges voltava a mexer na equipa e tirava os extremos Catamo e Quenda. Entraram Alisson e Blopa. O jovem leão Salvador Blopa fazia a estreia na Liga dos Campeões e pouco depois mostrava-se a servir Fresneda. O espanhol atirou forte, mas Jackers defendeu. Nos descontos da partida registo para Blopa que teve o golo nos pés negado pelo guarda-redes Jackers.





Na próxima jornada da prova, em 09 de dezembro, o Sporting visita o Bayern Munique, que hoje somou a primeira derrota, frente ao Arsenal (3-1), que lidera a prova, com 15 pontos.



