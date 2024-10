Sporting confirma que Manchester United paga cláusula de Rúben Amorim

O Sporting confirmou hoje o interesse do Manchester United na contratação de Rúben Amorim, pelos 10 milhões de euros da cláusula de rescisão do treinador da equipa de futebol, em comunicado enviado ao regulador do mercado.

"O Manchester United manifestou interesse em contratar o treinador Rúben Amorim, tendo o Conselho de Administração da Sporting SAD remetido para os termos e condições previstos no contrato de trabalho em vigor entre a Sociedade e o treinador, em concreto para a respetiva cláusula de rescisão e para o valor de 10 milhões de euros", lê-se no comunicado da SAD leonina.



Rúben Amorim cumpre, aos 39 anos, a sétima temporada como treinador, num percurso iniciado no Casa Pia e com passagem pelo Sporting de Braga, antes de, em 2019/20, chegar aos leões, a troco dos 10 ME da cláusula de rescisão.



"O Manchester United manifestou interesse em pagar à Sporting SAD o valor da referida cláusula", rematou o Sporting, que hoje recebe o Nacional, para os quartos de final da Taça da Liga, e lidera, após nove jornadas, a I Liga.



O antigo médio internacional português soma dois títulos de campeão nacional (2020/21 e 2023/24), três Taças da Liga (2019/20, pelo Sporting de Braga, 2020/21 e 2021/22) e uma Supertaça Cândido Oliveira (2021/22).