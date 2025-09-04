Sporting critica "insinuações graves" e diz que St. Juste foi informado do futuro

Em comunicado, o Sporting “desmente categoricamente as insinuações graves e inaceitáveis expressas no comunicado divulgado ontem [quarta-feira] nas redes sociais pelo jogador Jeremiah St Juste”, e garante que “o atleta, e os elementos do seu entorno, foram informados em todos os momentos dos desenvolvimentos relativos ao seu presente e futuro” no cube.



“A este respeito, importa ainda clarificar que a decisão técnica aludida pelo jogador foi pessoalmente transmitida ao mesmo quando este se encontrava na Academia pelas 13:00 e, quanto ao demais, a inclusão do atleta na lista de jogadores inscritos na Liga dos Campeões da UEFA fala por si”, refere o comunicado dos ‘leões’.



A terminar, o Sporting garante que não deixará de “recorrer a todos os mecanismos legais ao seu dispor para, em sede própria, repor a verdade e garantir a estabilidade necessária para a concretização dos objetivos da equipa”.



Na quarta-feira, o futebolista neerlandês pediu respeito ao bicampeão nacional de futebol por ter sabido pela imprensa da despromoção à equipa B ‘leonina’, da II Liga, já depois de ter estado perto da saída no mercado.



“Hoje, treinei feliz com os meus companheiros de equipa, mas, quando cheguei a casa, fui inundado de mensagens. Através da imprensa, li que tinha sido enviado para a equipa B. Descobri isso pelos jornais. Um pouco mais tarde, o meu irmão foi informado pela direção, que lhe disse que eu ficaria na equipa B ou, de outra forma, procuraria opções no Médio Oriente. Isto, apenas dias depois de me terem dito que compreendiam perfeitamente se eu ficasse e me concentrasse no nascimento da minha filha”, expôs o defesa central, nas redes sociais.



No mesmo dia, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, confirmou que St. Juste integrará os treinos da equipa B dos ‘leões’ a partir de hoje, quinta-feira, três dias depois do fecho na I Liga