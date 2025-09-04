Presidente do Sporting explica porque falhou contratação de Jota Silva

por Antena 1

Foto: André Kosters - Lusa

O Presidente do Sporting prestou esclarecimentos sobre a falha na contratação de Jota Silva. Frederico Varandas falou aos jornalistas à margem da Supertaça de Futsal

O líder leonino afirma que o jogador esteve inegociável até bem perto do fim do mercado e que o Sporting fez tudo o que estava ao alcance para resgatar Jota Silva

Nestas declarações, o Presidente do Sporting comentou ainda o afastamento de Jeremiah St Juste da equipa principal dos leões. O defesa neerlandês está a treinar com a equipa B.

Frederico Varandas fala numa opção da estrutura e rejeita qualquer problema pessoal com o jogador.

St Juste reagiu ao caso através das redes sociais. O defesa afirma que respeita o Sporting e pede o mesmo por parte do clube
