Presidente do Sporting explica porque falhou contratação de Jota Silva
Foto: André Kosters - Lusa
O Presidente do Sporting prestou esclarecimentos sobre a falha na contratação de Jota Silva. Frederico Varandas falou aos jornalistas à margem da Supertaça de Futsal
Nestas declarações, o Presidente do Sporting comentou ainda o afastamento de Jeremiah St Juste da equipa principal dos leões. O defesa neerlandês está a treinar com a equipa B.
Frederico Varandas fala numa opção da estrutura e rejeita qualquer problema pessoal com o jogador.
St Juste reagiu ao caso através das redes sociais. O defesa afirma que respeita o Sporting e pede o mesmo por parte do clube