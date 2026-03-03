Golo de Suárez dá vantagem ao Sporting para o jogo no dragão

O treinador Rui Borges manteve o mesmo onze no Sporting pela terceira partida consecutiva, com destaque para a continuidade de Pedro Gonçalves no banco de suplentes, enquanto Francesco Farioli trocou seis jogadores nos dragões relativamente ao jogo com o Arouca.



O primeiro quarto de hora de jogo foi muito animado, em Alvalade, e surgiu o primeiro sinal de perigo para o Sporting com Fresneda em grande plano. O lateral espanhol, após iniciativa de Geny Catamo no corredor central, arriscou o remate e a bola acabou por sair perto do poste direito da baliza de Diogo Costa. O Sporting cresceu após a boa entrada dos dragões.



Pouco depois Geny Catamo fez levantar as bancadas de Alvalade. Canto apontado por Luís Guilherme e o moçambicano ao segundo poste rematou de primeira mas já em desequilibrio e atirou por cima.



Os dragões responderam e Wiiliam Gomes centrou para a pequena área, Rui Silva afastou com os punhos, mas a bola sobrou Pepê que rematou de primeira com Morita a desviar de cabeça pela linha final.



Perto do intervalo surgiu a primeira alteração forçada para o FC Porto. Saiu Bednarek lesionado e entrou Kiwior. O árbitro Cláudio Pereira deu 10 minutos de compensação na primeira parte muito quezilenta e com várias paragens para assistência a jogadores.



Nos descontos, mais uma falta dura de Alberto Costa desta vez sobre Geny Catamo e gerou-se grande confusão em Alvalade pois os jogadores ficam a pedir o segundo cartão para o jogador do FC Porto. Árbitro não entendeu assim e acabou por amarelar Hjulmand.



Para a segunda parte, Farioli mexeu na equipa e fez entrar Froholdt para o lugar de Alberto Costa. Pepê deve passar para lateral-direito. O Sporting entrou melhor e Geny Catamo colocou à prova Diogo Costa com um remate forte de fora da área. O guarda-redes portista encaixou bem. Na resposta Varela rematou ao poste esquerdo da baliza de Rui Silva. Foi a melhor oportunidade do encontro até ao momento.



À passagem da hora de jogo grande jogada de Suárez na esquerda, ofereceu a Fresneda e o lateral atirou ao ferro. A bola sobrou para Hjulmand que na tentativa de chegar ao esférico é derrubado por Fofana. Grande penalidade para o Sporting.



Luis Suárez não tremeu e rematou rasteiro de pé direito fazendo o primeiro golo da noite em Alvalade. Penálti clássico, bola para um lado, guarda-redes para o outro. Os leões ganhavam vantagem na meia-final da Taça de Portugal.



Rui Borges mexeu na equipa e fez entrar Pedro Gonçalves e João Simões para os lugares de Morita e Luís Guilherme. Ao minuto 78, bela saída do Sporting para o contra-ataque, mas Geny Catamo pegou mal na bola e o remate saiu torto e por cima.



FC Porto tentou reagir ao golo leonino. Farioli mandou subir as suas linhas com Gabri Veiga e Froholdt a tentarem ter mais bola. Nos últimos dez minutos, o Sporting estava por cima, esteve, de resto, mais perto do segundo do que o FC Porto igualar. Suárez de primeira na área rematou torto e ao lado. O avançado colombiano podia ter feito bem melhor.



O encontro da segunda mão, agendado para o Estádio do Dragão, no Porto, ainda não tem data marcada, estando previsto realizar-se entre 21 e 23 de abril.

