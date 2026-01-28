Sporting espreita apuramento direto, Benfica procura milagre

À entrada para a oitava e última jornada da fase de liga da ‘Champions’, o Sporting ocupa o 10.º lugar, com 13 pontos, e o Benfica é 29.º, com seis, sendo que apenas os oito primeiros seguem diretamente para os ‘oitavos’. Já as equipas que ficarem entre a nona e 24.ª posições qualificam-se para o play-off de acesso à fase seguinte.



Em casa do Athletic Bilbau, 23.º posicionado e penúltimo em zona de apuramento para o play-off, aos ‘leões’ poderá chegar um empate ou uma vitória para chegar aos oito primeiros, embora estejam sempre dependentes dos resultados das equipas que estão à sua frente, sendo que apenas Arsenal e Bayern Munique têm já os ‘oitavos’ garantidos.



Com alguns dos ‘tubarões’ europeus acima na classificação, o Sporting não terá facilidades para seguir diretamente para os 'oitavos', até porque apenas vai haver um encontro entre duas equipas do top 8, com o campeão europeu Paris Saint-Germain (sexto) a receber o Newcastle (sétimo).



Muito mais complicadas são as contas do Benfica, que recebe o Real Madrid (terceiro), ainda sem o apuramento para os oitavos de final assegurado, e precisa de um triunfo sobre o recordista de títulos na ‘Champions’ (15) para manter, mesmo assim, ténues esperanças.



Para garantir o apuramento, o Benfica, além de derrotar os ‘merengues’, precisa de uma conjugação de resultados em vários jogos, entre os quais o do Sporting em Bilbau, necessitando, nesse caso, que os ‘leões’ não sejam derrotados.



Na fase de liga, em caso de igualdade pontual entre dois ou mais clubes, o primeiro critério de desempate é a diferença de golos, seguindo-se os tentos marcados, os golos anotados fora, as vitórias, os triunfos fora, antes de outros fatores relacionados com o desempenho dos adversários, bem como o registo disciplinar e o coeficiente da cada equipa em causa.



Os 18 jogos da oitava e última jornada da fase de liga da 'Champions' estão todos agendados para esta noite, às 20:00 (horas de Lisboa).

