Sporting inicia luta por presença nos `quartos` no sintético do Bodo/Glimt

No relvado sintético do Estádio Aspmyra, os ‘leões’, que garantiram o apuramento direto ao terminarem a fase de liga na sétima posição, defrontam o surpreendente Bodo/Glimt, que, no play-off de acesso aos ‘oitavos’, afastou os italianos do Inter Milão, depois de se ter imposto a Manchester City e Atlético de Madrid, na fase anterior.



O jogo entre o Bodo/Glimt e os bicampeões portugueses, que não podem contar com os castigados Maxi Araújo e Pedro Gonçalves, tem início marcado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa) e será arbitrado pelo esloveno Ivan Kruzliak.



O vencedor da eliminatória, cuja segunda mão se disputa no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 17 de março, às 17:45, vai defrontar nos quartos de final os alemães do Bayer Leverkusen ou os ingleses do Arsenal.



Esta é a quarta vez que o Sporting disputa os oitavos de final da principal competição europeia de clubes, depois de 1982/83, 2008/09 e 2021/22, sendo que na primeira, ainda sob a designação de Taça dos Campeões Europeus, alcançou a sua única presença nos ‘quartos’, acabando afastado pelos espanhóis da Real Sociedad.



Além do Bodo/Glimt-Sporting, estão agendados para hoje mais três encontros da primeira mão: Bayer Leverkusen-Arsenal, Paris Saint-Germain-Chelsea e Real Madrid-Manchester City.