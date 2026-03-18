Sporting na Liga dos Campeões. Depois do Bodo... o Arsenal
O Arsenal é a equipa que se segue, para o Sporting, nos quartos de final da Liga dos Campeões, após a reviravolta histórica frente ao Bodo/Glimt.
Os leões pulverizaram na última noite os noruegueses por uma mão cheia de golos. Depois da derrota por 3-0 na Noruega, o Sporting entrou determinado a corrigir a imagem deixada no Círculo Polar Ártico e acabou por assinar uma das jornadas europeias mais marcantes da sua história.
Empurrada por um estádio lotado e por uma atmosfera ensurdecedora, a equipa orientada por Rui Borges assumiu o controlo desde o apito inicial, anulando a organização nórdica que tinha surpreendido na primeira mão dos oitavos.
A pressão resultou aos 34 minutos, quando Gonçalo Inácio abriu o marcador de cabeça, após canto cobrado por Trincão, coroando um domínio total na primeira parte.
O segundo tempo trouxe mais Sporting e mais golos. Aos 61 minutos, Pote fez o 2-0, após assistência de Luis Suárez, aumentando a crença na reviravolta. Pouco depois, aos 78, o avançado colombiano assumiu a responsabilidade na marca dos onze metros e converteu com frieza, colocando os leões a um passo do apuramento.
O prolongamento confirmou a superioridade leonina: Maxi Araújo fez o 4-0 aos 92 minutos, após mais uma jogada construída por Trincão, e, já no último suspiro, aos 120+1, Rafael Nel fechou a contagem.
O Sporting, que não invertia uma desvantagem tão pesada numa eliminatória europeia desde 1963/64 — quando venceu em Lisboa por 5-0 o Manchester United, após perder 4-1 em Inglaterra nos quartos de final da Taça das Taças —, impôs um ritmo que o Bodo/Glimt nunca conseguiu acompanhar.
A invencibilidade dos noruegueses frente a equipas portuguesas nas provas da UEFA — que incluía triunfos sobre FC Porto e Sporting de Braga na Liga Europa — caiu por terra numa noite em que Alvalade se transformou num verdadeiro vulcão.
Com esta passagem, os leões regressam aos quartos da principal competição europeia de clubes 43 anos depois, e terão agora pela frente o Arsenal, que garantiu a qualificação ao vencer o Bayer Leverkusen por 2-0 em Londres, fechando a eliminatória com um agregado de 3–1.
Os gunners abriram o marcador aos 36 minutos, graças a um remate de Eberechi Eze, após assistência de Leandro Trossard.
Aos 63, Declan Rice ampliou para 2-0, consolidando a superioridade da equipa de Mikel Arteta. O Leverkusen tentou reagir, mas nunca conseguiu quebrar a organização defensiva dos londrinos.
Também o Real Madrid carimbou a passagem aos quartos, ao vencer o Manchester City por 2–1 em Inglaterra.
Apesar da inferioridade numérica, o Manchester City ainda reagiu e chegou ao empate aos 41 minutos, por intermédio de Erling Haaland. No entanto, o Real Madrid voltou a assumir o controlo do jogo na reta final e, já aos 90+3, Vinícius Júnior voltou a marcar e selou o triunfo merengue na eliminatória.
Já o campeão europeu PSG confirmou de forma categórica a presença na próxima fase da Liga dos Campeões, ao vencer o Chelsea por 3-0 em Londres, fechando a eliminatória com um 8-2 no agregado.
A equipa francesa abriu o marcador logo aos seis minutos, quando Khvicha Kvaratskhelia aproveitou uma bola parada para finalizar.
A superioridade parisiense ficou ainda mais evidente aos 14 minutos: num contra‑ataque rápido conduzido por Achraf Hakimi, Bradley Barcola recebeu no momento certo e assinou um dos golos da noite.
Na segunda parte, os franceses mantiveram o controlo e voltaram a marcar aos 62 minutos, por Senny Mayulu, fechando o resultado e a eliminatória.
Com o primeiro encontro dos quartos já definido — que irá opor o Sporting ao Arsenal —, o PSG terá de esperar pelo vencedor do duelo entre Liverpool e Galatasaray, enquanto o Real Madrid aguardará o desfecho do Atalanta-Bayern de Munique, jogos agendados para quarta‑feira.
Empurrada por um estádio lotado e por uma atmosfera ensurdecedora, a equipa orientada por Rui Borges assumiu o controlo desde o apito inicial, anulando a organização nórdica que tinha surpreendido na primeira mão dos oitavos.
A pressão resultou aos 34 minutos, quando Gonçalo Inácio abriu o marcador de cabeça, após canto cobrado por Trincão, coroando um domínio total na primeira parte.
O segundo tempo trouxe mais Sporting e mais golos. Aos 61 minutos, Pote fez o 2-0, após assistência de Luis Suárez, aumentando a crença na reviravolta. Pouco depois, aos 78, o avançado colombiano assumiu a responsabilidade na marca dos onze metros e converteu com frieza, colocando os leões a um passo do apuramento.
O prolongamento confirmou a superioridade leonina: Maxi Araújo fez o 4-0 aos 92 minutos, após mais uma jogada construída por Trincão, e, já no último suspiro, aos 120+1, Rafael Nel fechou a contagem.
O Sporting, que não invertia uma desvantagem tão pesada numa eliminatória europeia desde 1963/64 — quando venceu em Lisboa por 5-0 o Manchester United, após perder 4-1 em Inglaterra nos quartos de final da Taça das Taças —, impôs um ritmo que o Bodo/Glimt nunca conseguiu acompanhar.
A invencibilidade dos noruegueses frente a equipas portuguesas nas provas da UEFA — que incluía triunfos sobre FC Porto e Sporting de Braga na Liga Europa — caiu por terra numa noite em que Alvalade se transformou num verdadeiro vulcão.
Com esta passagem, os leões regressam aos quartos da principal competição europeia de clubes 43 anos depois, e terão agora pela frente o Arsenal, que garantiu a qualificação ao vencer o Bayer Leverkusen por 2-0 em Londres, fechando a eliminatória com um agregado de 3–1.
Os gunners abriram o marcador aos 36 minutos, graças a um remate de Eberechi Eze, após assistência de Leandro Trossard.
Aos 63, Declan Rice ampliou para 2-0, consolidando a superioridade da equipa de Mikel Arteta. O Leverkusen tentou reagir, mas nunca conseguiu quebrar a organização defensiva dos londrinos.
Também o Real Madrid carimbou a passagem aos quartos, ao vencer o Manchester City por 2–1 em Inglaterra.
O jogo ficou marcado por um momento decisivo aos 20 minutos, quando o internacional português Bernardo Silva foi expulso por mão na bola dentro da área, após intervenção do VAR. Na conversão do penálti, Vinícius Júnior colocou os merengues’na frente, aos 22 minutos.
Apesar da inferioridade numérica, o Manchester City ainda reagiu e chegou ao empate aos 41 minutos, por intermédio de Erling Haaland. No entanto, o Real Madrid voltou a assumir o controlo do jogo na reta final e, já aos 90+3, Vinícius Júnior voltou a marcar e selou o triunfo merengue na eliminatória.
Já o campeão europeu PSG confirmou de forma categórica a presença na próxima fase da Liga dos Campeões, ao vencer o Chelsea por 3-0 em Londres, fechando a eliminatória com um 8-2 no agregado.
A equipa francesa abriu o marcador logo aos seis minutos, quando Khvicha Kvaratskhelia aproveitou uma bola parada para finalizar.
A superioridade parisiense ficou ainda mais evidente aos 14 minutos: num contra‑ataque rápido conduzido por Achraf Hakimi, Bradley Barcola recebeu no momento certo e assinou um dos golos da noite.
Na segunda parte, os franceses mantiveram o controlo e voltaram a marcar aos 62 minutos, por Senny Mayulu, fechando o resultado e a eliminatória.
Com o primeiro encontro dos quartos já definido — que irá opor o Sporting ao Arsenal —, o PSG terá de esperar pelo vencedor do duelo entre Liverpool e Galatasaray, enquanto o Real Madrid aguardará o desfecho do Atalanta-Bayern de Munique, jogos agendados para quarta‑feira.
O último embate sairá da cimeira anglo-espanhola, com o vencedor da eliminatória entre Barcelona e Newcastle a medir forças com quem sair do enfrentamento entre Tottenham e Atlético de Madrid.
