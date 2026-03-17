Reviravolta épica. Sporting está nos quartos da Champions

Depois do desaire por 3-0 na Noruega e de uma missão muito difícil para reverter a desvantagem, o Sporting dominou o jogo com uma das melhores exibições da história europeia leonina. Gonçalo Inácio marcou na primeira parte, com Pedro Gonçalves e Luis Suárez a faturarem na segunda, empatando a eliminatória. No prolongamento Maxi Araújo fez o quarto golo e Rafael Nel o 5-0 que carimbou a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões.



A partida começou com uma perdida incrível de Trincão. Bom lance de Maxi Araújo pelo flanco esquerdo a cruzar com conta, peso e medida, mas o médio cabeceou sobre a trave. Podia ter feito bem melhor Trincão, tinha tudo para faturar.



Pouco depois, mais um ataque do Sporting com Pote a combinar com Maxi, que serviu Trincão, mas o remate foi bloqueado. Na sobra Fresneda rematou à entrada da área, por cima.



Os leões carregavam, só dava Sporting nos primeiros minutos da partida, e Suárez teve o golo nos pés, mas Haikin negou com uma boa defesa. O avançado colombiano estava em posição privilegiada para fazer bem melhor. No minuto seguinte belo cruzamento de Hjulmand, com Maxi Araújo a aparecer ao segundo poste e a tentar servir Pote, que não chegou a tempo para encostar.



Contra a corrente do jogo e num rápido contra ataque o Bodo/Glimt esteve perto do golo. Hogh chegou em boa posição à área leonina, mas rematou torto. Os leões entraram com tudo, mas não têm sido eficazes, exemplo disso o remate de Suárez, ao minuto 31, à entrada da área, fraco e ao lado.



Ao minuto 35, Alvalade explodiu de alegria.Trincão bateu o pontapé de canto e Gonçalo Inácio subiu mais alto do que a defensiva norueguesa e cabeceou para o fundo da baliza fazendo o primeiro golo leonino.



Bodo/Glimt esteve perto do golo, mas o cabeceamento de Bjortuft pingou por duas vezes na trave da baliza leonina. Antes foi Pote a tentar novamente de meia distância, mas Haikin respondeu com uma defesa segura.



Ao intervalo, o golo de Gonçalo Inácio ia fazendo a diferença que colocou os comandados de Rui Borges em vantagem merecida, pecando apenas na eficácia.



No início da segunda parte registo para uma perdida incrível de Geny Catamo após cruzamento de Morita. Solto ao segundo poste o moçambicano acertou nas orelhas da bola e o remate saiu enrolado e ao lado.



Ao minuto 50, Rui Silva segurou a vantagem. Ataque do Bodo/Glimt terminou com Fet a rematar rasteiro para as mãos do guarda-redes leonino.



Na resposta, grande ataque do Sporting, mas o remate de Hjulmand foi bloqueado. Na sequência do canto novamente Hjulmand a cabecear ligeiramento por cima da trave da baliza norueguesa. Pouco depois Fresneda apareceu na grande área para cabecear por cima.



À passagem da hora de jogo Pote fez o 2-0 em Alvalade. Geny Catamo lançou na profundidade Luis Suárez que cruzou para a área onde apareceu o médio português para reduzir a desvantagem na eliminatória.



Rui Borges refrescou a equipa com a entrada de Nuno Santos e Daniel Bragança para os lugares de Pote e Morita. Antes tinha feito uma alteração forçada. Eduardo Quaresma saiu com queixas entrando Zeno Debast para o seu lugar.



O Sporting carregava em busca do terceiro e Zeno Debast com um remate fortíssimo de longe proporcionou uma bela defesa ao guarda-redes Haikin.



Ao minuto 75 pede-se penálti em Alvalade por mão na bola de um jogador norueguês. Após revisão VAR o árbitro aponta para o castigo máximo. Luís Suárez chamado à marcação atirou para o fundo da baliza defendida por Haikin. No minuto seguinte Suárez permite uma grande defesa a Haikin. Na sequência do canto Trincão rematou forte de fora da área para nova grande defesa de Haikin.



O Sporting continuava a carregar e Nuno Santos de fora da área viu o remate ser devolvido pelo poste da baliza de Haikin. Na recarga, Geny Catamo atirou por cima.



No início do prolongamento Alvalade voltou a explodir de alegria. Maxi Araújo fez o quarto dos leões. Daniel Bragança encontrou Trincão, que serviu o uruguaio, que atirou para o fundo das redes. O Sporting estava na frente da eliminatória.



Ao minuto 100 que corte de Hjulmand. O capitão foi ao chão para cortar um cruzamento que podia ser muito pergioso para a baliza de Rui Silva.



Rui Borges voltou a mexer na equipa. Entraram Diomande e Faye para os lugares de Trincão e de Maxi Araújo esgotado. Grande jogo fez o uruguaio que após ser assistido, saiu de campo sob uma chuva de aplausos, com os adeptos a gritarem o seu nome. Rui Borges voltou a mexer e tirou Luis Suárez e fez entrar Rafael Nel.



Pouco depois de entrar, o jovem leão selou a passagem aos quartos de final ao marcar o 5-0. Daniel Bragança recuperou a bola e serviu o menino Nel, que atirou forte para o fundo das redes.



Esta é segunda vez que o Sporting vai disputar os quartos de final da principal competição europeia de clubes, após a campanha de 1982/83, então na Taça dos Campeões Europeus, sendo que na próxima fase da Champions os leões terão pela frente o vencedor da eliminatória entre os ingleses do Arsenal e os alemães do Bayer Leverkusen.













