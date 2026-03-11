Sporting na luta por presença nos "quartos" no sintético do Bodo/Glimt

No relvado sintético do Estádio Aspmyra, os leões, que garantiram o apuramento direto ao terminarem a fase de liga na sétima posição, defrontam o surpreendente Bodo/Glimt, que, no play-off de acesso aos "oitavos", afastou os italianos do Inter Milão, depois de se ter imposto a Manchester City e Atlético de Madrid, na fase anterior.



O jogo entre o Bodo/Glimt e os bicampeões portugueses, que não podem contar com os castigados Maxi Araújo e Pedro Gonçalves, tem início marcado para as 21h00 locais (20h00 em Lisboa) e será arbitrado pelo esloveno Ivan Kruzliak.



O vencedor da eliminatória, cuja segunda mão se disputa no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 17 de março, às 17h45, vai defrontar nos quartos de final os alemães do Bayer Leverkusen ou os ingleses do Arsenal.



Esta é a quarta vez que o Sporting disputa os oitavos de final da principal competição europeia de clubes, depois de 1982/83, 2008/09 e 2021/22, sendo que na primeira, ainda sob a designação de Taça dos Campeões Europeus, alcançou a sua única presença nos "quartos", acabando afastado pelos espanhóis da Real Sociedad.



Além do Bodo/Glimt-Sporting, estão agendados para hoje mais três encontros da primeira mão: Bayer Leverkusen-Arsenal, Paris Saint-Germain-Chelsea e Real Madrid-Manchester City.