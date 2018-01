Sporting não deve confiar na diferença pontual

O carismático sportinguista alinha no discurso de Jorge Jesus depois do que se viu em Alvalade e concorda que o resultado do dérbi é pior para o Benfica.



Para o antigo treinador adjunto dos “leões” a distância entre as três equipas da frente é curta e o campeonato está longe de estar decidido.



Decisivo, segundo Carlos Pereira, pode vir a ser o próximo clássico dentro de oito jornadas no Dragão entre FC Porto e Sporting.