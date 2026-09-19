Sporting obrigado a vencer Arouca para se aproximar da liderança

De forma a tornar o clássico do dia seguinte mais aliciante, os `leões` têm de voltar à rota dos triunfos, após a `escorregadela` na ronda anterior, em Famalicão (1-1), onde consentiram o empate na sequência de um autogolo de Gonçalo Inácio, aos 90+1 minutos, numa altura em que os minhotos jogavam em inferioridade numérica.

Os `verdes e brancos`, que no arranque da competição já tinha empatado frente ao Estrela da Amadora, podem ultrapassar o Benfica e reduzir provisoriamente para um ponto o atraso para o topo, no qual estão os `dragões`, com 18, contra os 16 de `encarnados`, no segundo posto, e 14 de `leões`, no último lugar do pódio.

Do outro lado, vai estar o quinto posicionado que não ganha há duas rondas, depois de ter conquistado três triunfos nas quatro primeiras.

O encontro entre `leões` e arouquenses está agendado para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem de David Silva, da associação de futebol do Porto.

A jornada sete inicia-se às 15:30, com o jogo Gil Vicente-Marítimo, à mesma hora que o Nacional recebe o Famalicão, na Madeira, enquanto às 18:00 entram em campo Alverca e Rio Ave.