Sporting ou FC Porto, só um estará no Jamor

O Sporting e o FC Porto iniciam na terça-feira o duelo por um lugar na final da Taça de Portugal, sabendo que o vencedor da meia-final vai encontrar no jogo decisivo uma equipa dos escalões inferiores.

Pedro A. Pina - RTP

No último ano em que as meias-finais são decididas a duas mãos, o Sporting vai começar por receber o FC Porto, naquele que será o terceiro clássico da temporada, com um empate e uma vitória dos ‘dragões’ até ao momento.

A equipa do FC Porto, líder do campeonato, já ganhou esta temporada no Estádio José Alvalade, por 2-1, na primeira volta da I Liga, enquanto na segunda volta, no Porto, os ‘leões’, atuais bicampeões portugueses e detentores da Taça da Portugal, resgataram o empate (1-1) na última jogada da partida.

O ambiente entre os dois rivais já era crispado, mas agudizou-se ainda mais depois do jogo no Estádio do Dragão, em 09 de fevereiro, com várias trocas de acusações entre os responsáveis dos dois clubes após a partida.

No reencontro marcado para Lisboa, o Sporting, orientado por Rui Borges, vai procurar bater o FC Porto de Francesco Farioli pela primeira vez na época, de modo a aproveitar o fator casa para conseguir vantagem com o objetivo de chegar à final.

Do outro lado, os ‘dragões’ chegam com o ‘conforto’ de ainda não terem perdido com o Sporting na temporada e de saberem que a segunda mão será disputada no seu estádio.

O FC Porto chega às meias-finais depois de derrotar o Benfica nos quartos de final (1-0), enquanto o Sporting superou o AVS (3-2, após prolongamento), numa altura em que os ‘dragões’ lideram o campeonato com quatro pontos de vantagem sobre os ‘leões’, que seguem em segundo.

Na Taça de Portugal, os ‘azuis e brancos’ venceram os últimos três jogos em que enfrentaram o Sporting, um deles na final na época 2023/24, num jogo decidido no prolongamento pelo iraniano Taremi, depois do empate 1-1 no tempo regulamentar.

Antes, na época 2021/22, as duas equipas defrontaram-se nas meias-finais, também a duas mãos, com o FC Porto a vencer as duas partidas e a rumar à final, acabando por conquistar o troféu.

Os ‘dragões’, que somam 20 troféus na prova, venceram também em 2022/23, enquanto na última época foi o Sporting que levantou a taça pela 18.ª vez, assegurando a ‘dobradinha’ numa final frente ao Benfica, decidida no prolongamento.

Para o arranque da Taça de Portugal, o técnico Rui Borges não vai poder contar com o lesionado Quenda, enquanto Debast, Kochorashvili, Ricardo Mangas e Ioannidis falharam o último jogo devido a problemas físicos e são dúvida.

Do lado dos ‘dragões’, Farioli não vai poder contar com Luuk de Jong, Samu e Nehuén Perez, enquanto Thiago Silva e Martim Fernandes também estiveram ausentes da última partida devido a lesão.

Com a segunda mão das meias-finais ainda sem data, os dois rivais sabem que seja qual for a equipa apurada para a final, marcada para 24 de maio, vai entrar em campo com amplo favoritismo, pois o adversário será dos escalões inferiores.

Na outra meia-final da Taça de Portugal, o Fafe, da Liga 3, enfrenta o Torreense, da II Liga, num duelo que já se iniciou, com um empate 1-1 na primeira mão, disputada em Fafe, estando a segunda prevista para Torres Vedras, em data ainda a definir.

(Com Lusa)

