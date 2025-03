Sporting procura regressar aos triunfos frente ao Estoril

Os "leões" lideram a I Liga, com 53 pontos, os mesmos do Benfica, que viu o encontro com o Gil Vicente ser adiado para 28 de março, em vésperas de receber o FC Barcelona, para a Liga dos Campeões, e mais três do que o FC Porto, que venceu o Arouca (2-0) no sábado.

O Sporting não poderá ainda contar com Maxi Araújo, castigado, numa baixa que se junta aos inúmeros lesionados no plantel de Rui Borges, entre os quais Morita, Hjulmand, Eduardo Quaresma ou St. Juste, com o jovem Alexandre Brito, que tem atuado no meio-campo, a estar em dúvida. Contudo, há a boa notícia da recuperação total de Gyokeres, que deve, assim, voltar à titularidade.





Fora isso, não há grande espaço para mudanças. Caso Alexandre Brito não vá a jogo, será Esgaio adaptado a médio, aparecendo um nome como Biel no onze? Ou será que um jovem como Kauã Oliveira assume a responsabilidade?





Do outro lado temos um Estoril Praia que teve dificuldades no arranque da temporada, mas que vive atualmente um dos momentos de forma mais saudáveis e positivos de toda a liga.





De resto, falamos de uma equipa que entrou na luta pelas provas europeias e uma das poucas de todo o campeonato que ainda não mudou de treinador. Não perdem desde dezembro e levam seis vitórias nos últimos oito jogos.





Os "canarinhos" respiram boa forma e confiança: "O Sporting tem problemas, mas é o campeão. Há que entrar bem desde o início. Pretendemos jogar bem, pressionar e melhorar em todos os aspetos do encontro. Às vezes vamos conseguir, outras vezes não. Espero que as pessoas possam ver um bom duelo", apontou Ian Cathro, treinador do Estoril, na antevisão da partida.