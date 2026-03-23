Sporting recebe Benfica em 19 de abril no dérbi lisboeta

Os `leões`, segundos classificados, enfrentam as `águias`, terceiras, a partir das 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no mesmo dia em que o líder isolado FC Porto é anfitrião do penúltimo Tondela, pelas 20:30, em simultâneo com o jogo entre Sporting de Braga, quarto, e Famalicão, quinto.

A 30.ª jornada será disputada depois da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na qual o Sporting mede forças diante dos ingleses do Arsenal, e da Liga Europa, com FC Porto e Sporting de Braga a serem adversários dos ingleses do Nottingham Forest, treinados pelo português Vítor Pereira, e dos espanhóis do Betis, respetivamente.

Essas eliminatórias estendem-se entre as segunda e terceira semanas de abril, sendo que, pelo meio, o Sporting regressa ao campeonato com uma visita ao Estrela da Amadora para a 29.ª ronda, em 11 de abril, às 20:30.

No dia seguinte, o FC Porto defronta fora o Estoril Praia pelas 20:30, já depois de Benfica e Sporting de Braga receberem Nacional e Arouca, respetivamente, em desafios com início às 18:00.

Antes dos duelos europeus, os clubes regressarão da paragem para os compromissos das seleções nacionais com a 28.ª jornada da I Liga, que envolve o fim de semana de Páscoa e começa com três jogos na sexta-feira (03 de abril), dia em que Sporting e Santa Clara se enfrentam às 20:30.

No sábado, o Sporting de Braga visita o Moreirense pelas 18:00 e o FC Porto recebe o Famalicão às 20:30, cabendo ao Benfica encerrar a ronda dois dias depois, frente ao Casa Pia, em Rio Maior, a partir das 20:45.

A sete jornadas do fim do campeonato, o FC Porto lidera com 72 pontos, contra 65 do Sporting (menos um desafio) e do Benfica.