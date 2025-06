Sporting sem propostas por Gyökeres

(Com Lusa)

Frederico Varandas garantiu que o Sporting não vai exigir a cláusula de rescisão do avançado sueco, cifrada em 100 milhões de euros, e lamentou toda a “informação e contrainformação” veiculada na imprensa, no final da visita ao Museu do Sporting, em Leiria.“Ameaças, chantagem ou ofensas, comigo não funcionam. E uma coisa eu posso garantir: o Viktor Gyökeres não sai por 60 mais 10 (milhões). Não sai, porque eu nunca o prometi e este jogo que o agente está a fazer só piora a situação”, frisou.O presidente leonino revelou ainda que, até hoje, às 12:45, o “Sporting não teve uma proposta pelo Viktor Gyökeres”. “Nem hoje, nem no verão passado.”Confrontado com o facto de o avançado ter retirado da sua página oficial o nome do Sporting, Frederico Varandas adiantou que “Viktor Gyökeres é dos melhores futebolistas da história do futebol português”. “É um profissional fantástico. Como disse, até hoje tem zero propostas e tem 3 anos de contrato”, reforçou.O dirigente explicou ainda todo o processo relacionado com uma eventual saída do melhor marcador da Liga, referindo que após o final da época passada, em que o Sporting se sagrou campeão nacional, não chegou qualquer proposta pelo jogador.“Quando a época começou, o agente de Viktor Gyökeres abordou o Hugo Viana [antigo diretor desportivo], por vários motivos, um dos quais, era se podíamos adicionar um extra [contrato], caso ele fizesse x golos”, prosseguiu.Segundo Frederico Varandas, “uma das grandes preocupações” do agente era saber se o Sporting iria “continuar a exigir a cláusula de rescisão, cláusula essa que está fixada em 100 milhões de euros, por acordo de todos”.Numa reunião entre o diretor desportivo à época, o presidente e o agente desportivo de Viktor Gyökeres – que nunca esteve presente em nenhum encontro – ficou assegurado que o “Sporting não ia exigir a cláusula de rescisão no final da época seguinte”, ou seja, esta que agora terminou. “Sabemos que o jogador ia fazer 27 anos, e nenhum jogador sai de Portugal com 27 anos por 100 ou 90 milhões”, justificou a decisão.O presidente do Sporting esclareceu ainda que nessa reunião foi o agente que quis “ancorar a saída [do jogador] a um valor”, apontando para os 60 milhões.“Eu disse esta frase: não vale a pena estarmos a fixar um valor, porque não sei o que é que vai acontecer daqui a um ano. Não sei se o Viktor pode ter uma lesão grave no joelho, como já tinha tido; pode fazer uma época dececionante; vai ser o primeiro ano que vai jogar a Champions League, que é onde os tubarões verdadeiros de todos os países da Europa vão estar realmente atentos”, acrescentou.Frederico Varandas insistiu também que a reunião terminou com a garantia de que o Sporting não iria exigir os 100 milhões de euros da cláusula de rescisão e que iria “ajustar o valor à performance do Viktor", pelo que não saberia se a verba se situaria "em 40, 60 ou 80" milhões de euros.O presidente destacou que Gyökeres terminou a época com 63 golos, 17 assistências, segundo classificado da Bota de ouro, e seis golos em oito jogos da Champions League.