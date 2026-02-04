Sporting vence Puskás Akadémia a acabar rumo aos oitavos da UEFA Youth League

Na Pancho Arena, em Felcsút, o suplente Miguel Almeida fixou o triunfo dos ‘leões’ no jogo dos 16 avos de final, aos 90+4 minutos, evitando o recurso ao desempate por penáltis, instantes depois de Máté Csiszár ter sido expulso nos magiares, aos 90+2.



Antes do golo tardio de Miguel Almeida, o Sporting, que foi 12.º classificado na fase de liga, adiantou-se por Flávio Gonçalves (53 minutos), avançado recém-promovido ao plantel principal dos bicampeões portugueses, mas Attila Budai igualou para o Puskás Akadémia (66), proveniente do caminho dos campeões.



O Sporting, semifinalista em 2022/23, juntou-se na próxima ronda da UEFA Youth League ao rival lisboeta Benfica, campeão em 2021/22, que recuperou de duas desvantagens para ganhar em casa aos checos do Slavia Praga (3-2).



O sorteio dos ‘oitavos’ e das fases seguintes da 12.ª edição da principal prova europeia de clubes de sub-19 realiza-se na sexta-feira, em Nyon, na Suíça, com Sporting e Benfica a discutirem o acesso aos ‘quartos’ em 24 ou 25 de fevereiro, também em eliminatórias disputadas a um só jogo.