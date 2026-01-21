Sporting vence um detentor do título da Liga dos Campeões pela primeira vez





Sporting frente a detentores da Champions



12/09/2000 Real Madrid (c) - 2-2 - Fase de grupos (Sá Pinto 39, André Cruz 42 / Roberto Carlos 50, Rui Jorge 75 pb)



25/10/2000 Real Madrid (f) - 0-4 - Fase de grupos (Guti 12, Sávio 42, Morientes 62, 70)



14/09/2016 Real Madrid (f) - 1-2 - Fase de grupos (Cristiano Ronaldo 89 / Morata 90+4, Bruno César 48)



22/11/2016 Real Madrid (c) - 1-2 - Fase de grupos (Adrien 80 gp / Varane 29, Benzema 87)



20/01/2026 Paris Saint-Germain (c) - 2-1 - Fase de liga (Suárez 74, 90 / Kvaratskhelia 79)









Na sétima e penúltima jornada da fase de liga, os bicampeões portugueses surpreenderam os campeões europeus e intercontinentais, com golos do colombiano Luis Suárez (74 e 90 minutos), por entre um do suplente georgiano Khvicha Kvaratskhelia (79), para selarem a quarta vitória em outras tantas partidas em casa na prova e o acesso à fase a eliminar.O Sporting subiu provisoriamente ao sexto lugar, antepenúltimo de entrada direta nos oitavos de final, e soma os mesmos 13 pontos do Paris Saint-Germain, dos ingleses do Manchester City e dos italianos da Atalanta, com menos um jogo, tendo deixado, para já, a zona de acesso ao play-off, destinada aos clubes que terminarem entre a nona e a 24.ª posições.Qualificados pela quarta vez para a fase a eliminar da Liga dos Campeões, após 2008/09, 2021/22 e 2024/25, os ‘leões’ vão visitar os espanhóis do Athletic Bilbau na última jornada, em 28 de janeiro, e ainda podem rumar diretamente aos ‘oitavos’, objetivo que também dependerá de terceiros.Para a história fica o êxito num inédito embate com o Paris Saint-Germain, cujo primeiro título de campeão europeu foi conquistado na temporada passada e teve contributo dos internacionais portugueses Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, todos ainda presentes no plantel.O Sporting fez o quinto jogo perante campeões continentais em título na Liga dos Campeões, após quatro partidas frente aos espanhóis do Real Madrid, recordistas de títulos no palmarés da principal prova europeia de clubes, com 15.Em 2000/01, os madridistas começaram a defesa do título arrebatado na temporada anterior com um empate no antigo Estádio José Alvalade, em Lisboa (2-2), na estreia na ‘poule’ A da primeira de duas fases de grupos.Ricardo Sá Pinto e o brasileiro André Cruz adiantaram os ‘leões’ antes do intervalo, mas o também brasileiro Roberto Carlos e Rui Jorge, na própria baliza, igualaram na segunda parte para o Real Madrid, que viria a golear no reencontro entre as duas equipas (4-0), na quinta e penúltima jornada.Guti, o brasileiro Sávio e o recém-entrado Fernando Morientes, por duas vezes, fizeram os golos dos espanhóis, vencedores dessa ‘poule’, com 13 pontos, à frente dos russos do Spartak Moscovo, segundos, com 12, dos alemães do Bayer Leverkusen, terceiros, com sete, e do Sporting, quarto e último, com dois.Mais de uma década e meia depois, em 2016/17, os ‘verdes e brancos’ voltaram a encarar o Real Madrid na fase principal da Liga dos Campeões e perderam para a primeira e quinta jornadas do Grupo F, sempre por 2-1.No Santiago Bernabéu, o internacional português Cristiano Ronaldo, na cobrança de um livre direto frente ao clube que o tinha formado e lançado como sénior, e o suplente Álvaro Morata inverteram nos últimos minutos o golo inaugural do brasileiro Bruno César.O jogo disputado no novo Estádio José Alvalade também foi resolvido na ponta final, com o suplente francês Karim Benzema a garantir o triunfo do Real Madrid, que se tinha adiantado pelo também gaulês Raphaël Varane, mas viu o capitão ‘leonino’ Adrien Silva igualar na conversão de um penálti, numa altura em que João Pereira já tinha sido expulso na equipa da casa.A exemplo de 2000/01, o Sporting foi afastado no último lugar da ‘poule’, com três pontos, contra 14 dos alemães do Borussia Dortmund, 12 dos espanhóis, que revalidariam o troféu em 2016/17, e quatro dos polacos do Legia Varsóvia.Ao quebrarem agora a tendência perante o Paris Saint-Germain, os ‘leões’ juntaram-se aos rivais Benfica e FC Porto no lote de clubes portugueses que bateram campeões europeus na principal prova de clubes da UEFA.O Benfica ganhou em casa ao Liverpool (1-0) em 1984/85, para a segunda mão da segunda ronda da então designada Taça dos Clubes Campeões Europeus, mas não conseguiu inverter a derrota sofrida em Inglaterra (3-1), com um ‘hat-trick’ do galês Ian Rush.Já em 1988/89, o FC Porto defrontou na segunda ronda o PSV Eindhoven, que goleou nos Países Baixos (5-0) e perdeu em Portugal (2-0), no início da defesa do título festejado frente ao Benfica na época anterior, através do desempate por grandes penalidades (6-5, após 0-0 nos 120 minutos).Já na era Liga dos Campeões, iniciada em 1992/93, o Benfica tornou-se o único clube português a afastar um campeão continental vigente, ao obter duas vitórias diante do Liverpool nos ‘oitavos’ (1-0 na Luz e 2-0 em Anfield), em 2005/06.