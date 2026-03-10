Sporting/Eleições. Urnas abrem às 09h00 e filas para votar encerram às 20h00

De acordo com a nota divulgada, as urnas de voto abrem às 09:00, enquanto o encerramento das filas para votação está marcado para as 20:00.



Estão habilitados a votar no sábado os sócios que tenham regularizado a quota de fevereiro até ao dia 22 do passado mês, segundo informa o Sporting.



Frederico Varandas e Bruno Sorreluz são os dois candidatos à presidência do clube de Alvalade, sendo que o atual líder propõe-se a um terceiro mandato, após ter sido eleito pela primeira vez em setembro de 2018, na altura sucedendo a Bruno de Carvalho.



Nesse ato eleitoral, Varandas recebeu 42,32% dos votos, batendo a concorrência de João Benedito (36,84%), José Maria Ricciardi (14,55%), José Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,90%) e Rui Rego (0,51%).



Foi reeleito presidente dos ‘leões’ em março de 2022, com 85,8% dos votos, à frente de Nuno Sousa (7,3%) e Ricardo Oliveira (2,95%).