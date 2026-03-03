Sporting
FC Porto
Taça de Portugal. Sporting e FC Porto no primeiro "round" pela final da competição
Sporting e FC Porto defrontam-se esta terça-feira no primeiro jogo das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, no Estádio José Alvalade, menos de um mês depois do clássico para a I Liga no Dragão (1-1).
Os dois grandes procuram ganhar vantagem na discussão do acesso à final, que será com Fafe (Liga 3)ou Torreense (II Liga), e quando a segunda mão, a disputar no Estádio do Dragão, apenas está marcada para abril.
A outra meia-final, entre os secundários Fafe e Torreense teve a primeira mão em 4 de fevereiro, com o empate a 1-1 a deixar tudo em aberto para o segundo jogo, em Torres Vedras, também a disputar em abril.
Até ao clássico de hoje, o FC Porto, que lidera a I Liga, eliminou o Celoricense (Campeonato de Portugal), Sintrense (Campeonato de Portugal), Famalicão (I Liga) e Benfica (I Liga), enquanto o Sporting afastou Paços de Ferreira (II Liga), Marinhense (Campeonato de Portugal), Santa Clara (I Liga) e AVS (I Liga).
O jogo desta terça-feira, com início às 20h45 e transmissão na RTP 1, terá arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.
Esta época, leões, bicampeões nacionais e detentores da Taça, e dragões, já se defrontaram duas vezes, ambas para o campeonato, com o empate no Dragão (1-1) em nove de fevereiro e triunfo do FC Porto em Lisboa no final de agosto do último ano (2-1).
Veja este jogo na RTP 1
Oiça o relato deste jogo na Antena 1
