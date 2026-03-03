Taça de Portugal. Sporting e FC Porto no primeiro "round" pela final da competição

Esta época, leões, bicampeões nacionais e detentores da Taça, e dragões, já se defrontaram duas vezes, ambas para o campeonato, com o empate no Dragão (1-1) em nove de fevereiro e triunfo do FC Porto em Lisboa no final de agosto do último ano (2-1).





Veja este jogo na RTP 1

Oiça o relato deste jogo na Antena 1



