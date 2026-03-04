Tomás Paçó pede Sporting maduro, eficaz e agressivo para vencer Benfica

“Nós temos de ser um pouco mais conscientes do que estamos a fazer dentro de campo, ser um pouco mais maduros, saber controlar a partida, ser mais eficazes e ter uma atitude um bocado mais agressiva. Estaremos a jogar em casa e vamos ter de fazer o nosso trabalho”, afirmou o jogador, em declarações aos jornalistas.



O Sporting prepara a segunda mão da eliminatória europeia frente ao eterno rival, após a derrota por 4-3 no primeiro encontro, disputado no reduto do clube da Luz, onde esteve por três vezes em vantagem e perdeu com um golo no último segundo.

“A equipa não tem de provar nada, já provou a qualidade e do que é feita. Teremos de cumprir o objetivo, que é estar na ‘final four’ e ganhar todas as competições em que estamos inseridos. É mais a responsabilidade de ter de ganhar do que outra coisa”, assumiu o fixo, que lembrou ainda a frustração no golo que ditou a derrota.



Tomás Paçó, de 25 anos, expressou que “todos os jogos contra o Benfica pesam” e este não será exceção, mais ainda sendo para uma prova internacional, e espera o Pavilhão João Rocha como “fator positivo” para um dos melhores dérbis de futsal.



“A intensidade, rivalidade e a forma como se vive o jogo fora de campo ainda traz mais interesse e competitividade. Numa altura em que se fala muito que o futsal está com menos qualidade e criatividade, eu vejo que o futsal está cada vez mais evoluído e que os jogos são cada vez mais equilibrados, não só contra o Benfica. Acho que o futsal nunca esteve tão bonito de se assistir, com intensidade”, vincou.



Sporting e Benfica defrontam-se na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futsal, na sexta-feira, às 20:00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.