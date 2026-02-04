Trincão renova com Sporting até 2030

O avançado internacional português prolongou a sua ligação aos "leões" por mais três temporadas face ao vínculo anterior, ficando agora seguro até junho de 2030, com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, com melhoria salarial, que atingirá teto do plantel leonino.



O acordo surge após um período de negociações intensas, com o Sporting a querer segurar um dos jogadores mais influentes do plantel, que já soma números de destaque na presente época.



O Sporting segura, assim, um jogador fulcral na manobra da equipa de Rui Borges, que, recorde-se, chegou a Alvalade em 2022 por empréstimo do Barcelona, com taxa de 3 milhões de euros, e que por 7 milhões os leões compraram os primeiros 50 por cento do passe em 2023, sendo que, em agosto último, investiram mais 11 milhões de euros, para um total de 21 milhões de euros, para adquirir os 50 por cento do passe que ainda pertenciam ao Barcelona.