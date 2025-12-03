Vem aí mais um `dérbi eterno`





Dragão à espreita





Na expectativa de capitalizar o resultado do clássico dos clássicos e consolidar a liderança do campeonato, o FC Porto visita o Tondela, antepenúltimo classificado.



A equipa treinada pelo italiano Francesco Farioli, que na quinta-feira defronta o Vitória de Guimarães em partida dos quartos de final da Taça da Liga, está a protagonizar um início de campeonato quase perfeito, com 11 vitórias em 12 jogos, registando apenas um empate, na oitava jornada, na receção ao Benfica (0-0).



O FC Porto desloca-se a Tondela, que até venceu no sábado no terreno do Gil Vicente (apenas a segunda vitória conquistada na I Liga de 2025/26), mas continua sem o conseguir fazer perante os seus próprios adeptos, que já assistiram, previsivelmente desolados, a três derrotas e dois empates.



A história também joga a favor dos ‘dragões’, que apenas uma vez deixaram escapar a vitória nas sete visitas anteriores a Tondela, abrindo-lhes boas perspetivas de poderem beneficiar dos ‘despojos’ do dérbi lisboeta, cujas consequências, em caso de derrota, serão sempre mais nefastas para o Benfica.



O Sporting de Braga, ‘cliente’ habitual do quarto lugar da I Liga, parece esta temporada com mais dificuldade em reclamá-lo, e será instalado no sexto posto que terá de enfrentar mais um teste de fogo, no sábado, no reduto do Famalicão, quinto colocado, no primeiro de dois jogos exclusivamente entre equipas minhotas.



Na segunda-feira, no encontro de encerramento da 13.ª jornada, será a vez de Vitória de Guimarães, oitavo posicionado, receber o Gil Vicente, equipa sensação da fase inicial do campeonato e que, mesmo em caso de derrota, só poderá ser igualado pelo Famalicão na quarta posição.



Programa da 13.ª jornada da I Liga



Sexta-feira

Benfica - Sporting, 20:15



Sábado

Santa Clara - Casa Pia, 15:30

AVS - Rio Ave, 18:00

Famalicão - Sporting de Braga, 20:30



Domingo

Estoril Praia - Moreirense, 15:30

Alverca - Nacional, 18:00

Estrela da Amadora - Arouca, 18:00

Tondela - FC Porto, 20:30



Segunda-feira

Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 20:30



(Com Lusa)

A partir das 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, os ‘encarnados’ medem forças com os bicampeões nacionais no terceiro embate entre ‘grandes’ na edição 2025/26 da prova, e último da primeira volta, vindo de ciclos de resultados e momentos exibicionais díspares.O Benfica é terceiro classificado, com 28 pontos, a três do Sporting e a seis do FC Porto, que foi a Alvalade impor a única derrota ‘leonina’ (2-1), na quarta ronda, mas não passou do ‘nulo’ na receção às ‘águias’ (0-0), na oitava, no seu único deslize no campeonato.Num fim de semana em que os ‘dragões’ visitam o Tondela, os rivais lisboetas procuram não perder mais terreno na luta pelo título, que discutiram entre si nas derradeiras duas épocas, vendo os ‘leões’ festejarem com distâncias de 10 e dois pontos, respetivamente.O Sporting não revalidava o estatuto de campeão português desde 1953/54 e acelerou o 21.º título ao empatar na Luz (1-1), a apenas uma jornada do fim do campeonato anterior, antes de ter selado a primeira ‘dobradinha’ em 23 anos com um triunfo perante o Benfica (3-1, após prolongamento), na final da Taça de Portugal, no Estádio Nacional, em Oeiras.Rui Borges e Bruno Lage permaneceram no comando das duas equipas, que tiveram pré-épocas distintas, com os ‘leões’ a enfrentarem negociações prolongadas pela venda aos ingleses do Arsenal do dianteiro sueco Viktor Gyökeres, autor de 97 golos em 102 jogos.O Benfica ficou pelos ‘oitavos’ do Mundial de clubes, nos Estados Unidos, ao perder com os ingleses do Chelsea, futuros campeões, e teve férias encurtadas antes do começo da nova temporada, assinalado pela presença nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.Em julho, na estreia oficial em 2025/26, Sporting e Benfica encontram-se no Algarve para a Supertaça Cândido de Oliveira, conquistada pelos ‘encarnados’ (1-0), com um tento do grego Vangelis Pavlidis, num desafio em que os ‘leões’ não contaram com Matheus Reis, suspenso devido à polémica resultante da decisão da Taça de Portugal.Os dois rivais voltam agora a enfrentar-se mais de quatro meses depois, já depois do Benfica ter encerrado a segunda passagem de Lage para apostar no regresso de José Mourinho, 25 anos depois da primeira experiência do setubalense como técnico principal.Por entre a reeleição em duas voltas do presidente Rui Costa, os ‘encarnados’ venceram nove das 15 partidas com Mourinho e não perderam nas provas nacionais, mas cederam nove pontos para a I Liga, diante do FC Porto e nas receções a Rio Ave (1-1) e Casa Pia (2-2), após o empate na Luz ante o Santa Clara (1-1), no último jogo na prova com Lage.O Benfica está nos ‘oitavos’ da Taça de Portugal e nas ‘meias’ da Taça da Liga, mas tem muito ameaçada a qualificação para a fase a eliminar da Liga dos Campeões, ao contrário dos ‘leões’, em zona de entrada direta nos ‘oitavos’ e também em todas as frentes nacionais.Os bicampeões portugueses chegam ao segundo dérbi da época na melhor série de resultados, com 11 jogos invictos e nove vitórias nos últimos 10 desafios - quatro das quais de forma seguida - nas diversas provas, tendo iniciado essa sequência na oitava jornada da I Liga, quando cederam nos instantes finais um empate caseiro face ao Sporting de Braga (1-1).Desde então, o Sporting nunca mais vacilou no campeonato onde tem o ataque mais eficaz, com 31 golos, nove pelo avançado colombiano Luis Suárez, que só fica atrás de Pavlidis, com 10.Se o Sporting não ganha na Luz desde 2021/22 nem triunfou em 10 jogos ante Mourinho, Rui Borges apenas venceu no tempo regulamentar dois dos oito embates entre ‘grandes’ disputados com os ‘leões’, clube pelo qual se estreou num êxito caseiro frente ao Benfica (1-0), em dezembro de 2024, na I Liga, na primeira de 50 partidas na equipa de Alvalade.Pedro Gonçalves voltou aos relvados na última meia hora da receção vitoriosa ao Estrela da Amadora (4-0) e pode ser utilizado pelos ‘verdes e brancos’, cujo boletim clínico inclui Debast, Daniel Bragança, Nuno Santos e Fotis Ioannidis, tal como ocorre com Alexander Bah, Dodi Lukébakio, Bruma e Henrique Araújo no Benfica, que conta com Richard Ríos, suspenso no triunfo com reviravolta alcançado nos descontos na visita ao Nacional (2-1).