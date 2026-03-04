Villas-Boas anuncia queixa contra Luis Suárez



O Sporting venceu na terça-feira o FC Porto por 1-0 e adiantou-se nas meias-finais da Taça de Portugal em futebol, num embate da primeira mão, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



O colombiano Luis Suárez marcou, aos 62 minutos, de grande penalidade, o tento dos ‘leões’, que tinham perdido (1-2) em casa com os ‘dragões’ para a I Liga.



O encontro da segunda mão, agendado para o Estádio do Dragão, no Porto, ainda não tem data marcada, estando previsto realizar-se entre 21 e 23 de abril.



Em declarações na zona mista no Estádio José Alvalade, após a derrota por 1-0 no duelo da primeira mão, André Villas-Boas acusou o Sporting e o seu presidente Frederico Varandas de serem “completamente impunes” no futebol nacional.“Enquanto treinador na China, apanhei quatro jogos de suspensão por um gesto igual ao do Suárez. O presidente do Sporting já chamou ladrão ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ao João Capela e ao Nuno Almeida. Suaréz acabou por chamar ladrão com gestos ao árbitro de hoje [terça-feira]”, começou por dizer o líder dos ‘dragões’.Baseado nas imagens televisivas, Villas-Boas avançou que o FC Porto vai apresentar queixa contra o avançado colombiano.“Vamos ver se o campeonato português pode ser comparado ao campeonato chinês. Já esperei que o presidente do Sporting tivesse sido castigado no passado e não foi. Há uma equipa que continua a passar impune e que faz uma pressão contaste”, reforçou.Villas-Boas lamentou ainda a arbitragem do encontro de Alvalade e defendeu que a grande penalidade que resultou no golo do Sporting é precedida de falta sobre um jogador do FC Porto.