Surf
Guilherme Ribeiro nos `quartos`, Frederico Morais eliminado em Peniche
O português Guilherme Ribeiro venceu o japonês Kanoa Igarashi na segunda ronda da prova de elite da Liga Mundial de Surf (WSL) em Peniche, e está nos quartos de final, enquanto Frederico Morais foi afastado pelo australiano Ethan Ewing.
Na quarta bateria da segunda fase da competição, Guilherme Ribeiro fez 10,33 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,50 e 4,83), eliminando o favorito Kanoa Igarashi, que marcou apenas 5,00 pontos (3,67 e 1,33).
Nos 'quartos', Guilherme Ribeiro vai defrontar o brasileiro Ítalo Ferreira, campeão mundial em 2019 e medalha de ouro nos Jogos de Tóquio2020, no segundo 'heat'.
Sorte diferente teve o compatriota Frederico Morais, que, com 11,17 pontos (5,60 e 5,57), perdeu na sexta bateria da segunda ronda com o australiano Ethan Ewing, que pontuou 15,73 (8,83 e 6,90) e fez a onda mais bem pontuada do campeonato até ao momento.
Ambos os surfistas lusos entraram em prova com convites da organização e Guilherme Ribeiro, bicampeão nacional (2022 e 2024), assumiu no final da sua bateria aos jornalistas que está a "viver o sonho" ne Praia de Supertubos.
A melhor classificação de sempre de um surfista português numa etapa do Championship Tour (CT) em Peniche foi o terceiro lugar, alcançado por Vasco Ribeiro em 2015, ano em que 'Kikas' foi o quinto classificado.
O Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e antepenúltima etapa do Championship Tour (CT), começou hoje e o período de espera estende-se até 25 de outubro.
Nos 'quartos', Guilherme Ribeiro vai defrontar o brasileiro Ítalo Ferreira, campeão mundial em 2019 e medalha de ouro nos Jogos de Tóquio2020, no segundo 'heat'.
Sorte diferente teve o compatriota Frederico Morais, que, com 11,17 pontos (5,60 e 5,57), perdeu na sexta bateria da segunda ronda com o australiano Ethan Ewing, que pontuou 15,73 (8,83 e 6,90) e fez a onda mais bem pontuada do campeonato até ao momento.
Ambos os surfistas lusos entraram em prova com convites da organização e Guilherme Ribeiro, bicampeão nacional (2022 e 2024), assumiu no final da sua bateria aos jornalistas que está a "viver o sonho" ne Praia de Supertubos.
A melhor classificação de sempre de um surfista português numa etapa do Championship Tour (CT) em Peniche foi o terceiro lugar, alcançado por Vasco Ribeiro em 2015, ano em que 'Kikas' foi o quinto classificado.
O Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e antepenúltima etapa do Championship Tour (CT), começou hoje e o período de espera estende-se até 25 de outubro.
(Com Lusa)