Guilherme Ribeiro nos `quartos`, Frederico Morais eliminado em Peniche

(Com Lusa)

Na quarta bateria da segunda fase da competição, Guilherme Ribeiro fez 10,33 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,50 e 4,83), eliminando o favorito Kanoa Igarashi, que marcou apenas 5,00 pontos (3,67 e 1,33).Nos 'quartos', Guilherme Ribeiro vai defrontar o brasileiro Ítalo Ferreira, campeão mundial em 2019 e medalha de ouro nos Jogos de Tóquio2020, no segundo 'heat'.Sorte diferente teve o compatriota Frederico Morais, que, com 11,17 pontos (5,60 e 5,57), perdeu na sexta bateria da segunda ronda com o australiano Ethan Ewing, que pontuou 15,73 (8,83 e 6,90) e fez a onda mais bem pontuada do campeonato até ao momento.Ambos os surfistas lusos entraram em prova com convites da organização e Guilherme Ribeiro, bicampeão nacional (2022 e 2024), assumiu no final da sua bateria aos jornalistas que está a "viver o sonho" ne Praia de Supertubos.A melhor classificação de sempre de um surfista português numa etapa do Championship Tour (CT) em Peniche foi o terceiro lugar, alcançado por Vasco Ribeiro em 2015, ano em que 'Kikas' foi o quinto classificado.O Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e antepenúltima etapa do Championship Tour (CT), começou hoje e o período de espera estende-se até 25 de outubro.