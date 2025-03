Yolanda Hopkins cai para ronda de eliminação na prova de Peniche

A olímpica lusa fez 7,64 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (3,87 e 3,77), ficando muito perto de se qualificar diretamente para a terceira ronda, já que a francesa Johanne Defay pontuou 7,97, num 'heat' ganho pela campeã mundial Caitlin Simmers, dos Estados Unidos.



Na ronda de eliminação, Yolanda Hopkins está integrada na primeira bateria, que também já conta com a costa-riquenha Brisa Hennessy, faltando ainda ser definida a terceira adversária.



Johanne Defay, que recentemente anunciou que está grávida de 16 semanas, foi a vencedora da etapa em Peniche do circuito mundial no ano passado, a primeira europeia de sempre a ganhar em Portugal.