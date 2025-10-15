Yolanda Hopkins nos quartos do Saquarema Pro e perto da elite mundial
A portuguesa Yolanda Hopkins avançou para os quartos do Saquarema Pro, no Rio de Janeiro, prova das Challenger Series (CS) da Liga Mundial de Surf (WSL), e, se ganhar essa bateria, qualifica-se para a elite em 2026.
Na sétima bateria dos oitavos de final, a olímpica lusa superou a norte-americana Alyssa Spencer, ex-top mundial, com 10,73 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (6,33 e 4,40), contra os 10,14 (5,37 e 4,77) da adversária.
Na próxima fase, `Yoyo`, que ocupa o segundo lugar do ranking das CS (circuito de acesso à elite mundial), vai defrontar a australiana Ellie Harrison e, caso vença, garante automaticamente um lugar no Championship Tour (CT) de 2026, tornando-se a primeira mulher portuguesa a conseguir tal feito.
Nos homens, Portugal já contou no passado com dois atletas (Tiago Pires e Frederico Morais) a correrem o circuito principal da WSL.
De resto, a surfista algarvia é a última representante portuguesa na prova brasileira, depois de Francisca Veselko e Teresa Bonvalot terem sido eliminadas, tal como Frederico Morais e Afonso Antunes, no quadro masculino.
O Saquarema Pro, na Praia de Itaúna, no Rio de Janeiro, Brasil, é a quinta e penúltima etapa das CS, que oferece as vagas de acesso para o Championship Tour (CT) de 2026, 10 para a competição masculina, e sete para a feminina, e o período de espera decorre até 19 de outubro.