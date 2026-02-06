AFS confirma lesão grave de Antoine Baroan

Na estreia pelo emblema de Vila das Aves, clube ao qual chegou por empréstimo no último dia da janela de transferências de janeiro, Antoine Baroan lesionou-se gravemente num lance disputado com Luis Suárez, que ficou visivelmente preocupado com a situação.





O jogador do AFS teve de sair em maca após o choque com o avançado do Sporting | Foto: António Cotrim





Esta sexta-feira, no hospital, o jogador partilhou uma mensagem para os adeptos no Instagram, afirmando que estava bem e em “boas mãos”.

Rápidas melhoras, 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐢𝐧𝐞 𝐁𝐚𝐫𝐨𝐚𝐧. Estamos todos contigo! 🤍



Vais voltar mais forte 💪



🔗 Informação clínica em https://t.co/EkchzsSGvC#AVilaEmPrimeiro pic.twitter.com/qfRTTiFMQx — AFS Vila das Aves (@afs_viladasaves) February 6, 2026

O #SportingCP deseja as rápidas melhoras ao jogador do AFS, Antoine Baroan 🙏



Que nos voltemos a encontrar nos relvados em breve 💪 — Sporting CP (@SportingCP) February 6, 2026

Em comunicado no site oficial, o Aves SAD atualizou o quadro clínico do ponta de lança francês."O jogador Antoine Baroan, que se estreava pelo AFS, fraturou a perna esquerda no decorrer do jogo com o Sporting CP. O jogador foi estabilizado pelas equipas médicas presentes no estádio e seguiu de imediato para o Hospital de São José, em Lisboa, para ser observado e dar sequência ao processo de estabilização. Será depois transportado para o Hospital de Famalicão e, posteriormente, ficará a cargo do departamento clínico da AVS Futebol SAD".Na conferência de imprensa após o prolongamento, que fechou o resultado em 3-2 para o Sporting, o treinador do AFS, João Henriques, já havia alertado para a gravidade da lesão.“É o primeiro e último jogo de Baroan. É uma situação realmente negativa, triste para nós, mas sobretudo para o jogador. São situações que acontecem, infelizmente”, confessou.AFS e Sporting também recorreram às redes sociais para apoiar o jogador, que se prepara agora para passar por uma longa recuperação.