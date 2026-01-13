Fábio Veríssimo dirige FC Porto-Benfica

O clássico dos quartos de final da Taça de Portugal joga-se na quarta-feira, a partir das 20:45, com transmissão em direto na RTP.



No Estádio do Dragão, em jogo com início às 20:45, o ‘juiz’ da associação de Leiria, de 43 anos, vai ter como auxiliares Pedro Martins e Hugo Marques, enquanto Miguel Nogueira será o quarto árbitro e Luís Ferreira desempenhará as funções de videoárbitro (VAR).Fábio Veríssimo, internacional desde 2015, já arbitrou dois jogos entre os rivais de Lisboa e Porto, o último em 23 de dezembro de 2021, também da Taça de Portugal e no estádio do FC Porto, mas referente aos oitavos de final, que os ‘dragões’ venceram por 3-0.O árbitro natural de Peniche tinha dirigido pela primeira vez um clássico envolvendo os dois clubes três anos antes, em 07 de outubro de 2018, relativo à sétima jornada da Liga de 2018/19, no qual os ‘encarnados’ se impuseram por 1-0.Se FC Porto e Benfica venceram um jogo cada quando se defrontaram com Fábio Veríssimo como árbitro, esta época contam por vitórias as duas partidas que ambos disputaram sob a direção do ‘juiz’ da associação de Leiria.A equipa portuense goleou por 4-0 na visita a Arouca, na sétima ronda da Liga de 2025/26, em 29 de setembro de 2025, e impôs-se na receção ao Sporting de Braga um mês depois, em 02 de novembro, por 2-1, na 10.ª jornada.Foi com arbitragem de Fábio Veríssimo que o Benfica conquistou a Supertaça de 2025, em 31 de julho do ano passado, graças ao triunfo por 1-0 sobre o Sporting, no Estádio do Algarve, e ultrapassou o Atlético na quarta eliminatória da Taça de Portugal, ao impor-se por 2-0 no Estádio do Restelo, em 21 de novembro de 2025.