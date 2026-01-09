FC Porto e Benfica defrontam-se no jogo grande dos `quartos`

Os ‘dragões’ e as ‘águias’ são as únicas equipas invictas na I Liga, embora estejam separadas por 10 pontos, com vantagem para os portistas, e vão encontrar-se pela segunda vez esta temporada no Estádio do Dragão, na quarta-feira, depois da igualdade a zero para o campeonato, naqueles que foram os únicos pontos perdidos pelo FC Porto na primeira volta.



A equipa comandada por Francesco Farioli chega a este encontro com um maior período de descanso do que o Benfica, uma vez que não joga desde o final da primeira volta, que terminou com o maior número de pontos num campeonato com 18 equipas, enquanto o conjunto de José Mourinho jogou na última quarta-feira, perdendo a meia-final da Taça da Liga com o Sporting de Braga (3-1).



Depois de ter vencido as três edições anteriores, o FC Porto caiu na última temporada na quarta eliminatória, algo que não acontecia desde 2016/17, conseguindo, depois disso, sete qualificações consecutivas para as meias-finais.



O Benfica, recordista de títulos, com 26 troféus, mais seis do que os ‘azuis e brancos’, não vence a prova 'rainha' desde essa mesma temporada, embora tenha três presenças em finais, uma das quais a da época passada, perdida, de forma polémica, para o Sporting.



A 10 pontos da liderança na I Liga, em má posição na Liga dos Campeões e afastado nas 'meias' da Taça da Liga, o Benfica tem na Taça de Portugal a competição que pode salvar a época, visitando o FC Porto sem o capitão Otamendi, expulso frente ao Sporting de Braga, na Taça da Liga.



Para chegar aos quartos de final, o FC Porto venceu o Celoricense (4-0), o Sintrense (3-0), ambos do Campeonato de Portugal (quarto escalão), e o Famalicão (4-1), da I Liga, enquanto o Benfica, que jogou sempre fora, mas com equipas dos escalões secundários, afastou o Desportivo de Chaves (2-0), o Atlético (2-0) e o Farense (2-0).



Este será o 15.º encontro entre as duas equipas em casa do FC Porto para a Taça de Portugal, com vantagem para os ‘dragões’, que venceram oito vezes, entre as quais os dois últimos jogos, empataram três e perderam três.



Depois de ter conquistado a sua 18.ª Taça de Portugal na última temporada, o Sporting tenta chegar às meias-finais pela terceira vez seguida, fechando o quadro dos 'quartos' em 04 de fevereiro, perante o AFS, 18.º e último classificado da I Liga, ainda sem vitórias, mas que surpreendeu o Vitória de Guimarães na ronda anterior da Taça.



Na segunda posição da I Liga, a sete pontos da liderança, e eliminado nas meias-finais da Taça da Liga pelos vitorianos, o Sporting parte como claro favorito a seguir em frente na receção aos avenses, naquele que será o segundo jogo entre as duas equipas esta temporada, depois da goleada por 6-0 dos ‘leões’ para o campeonato.



O Sporting sentiu algumas dificuldades para chegar aos quartos de final, com triunfos no prolongamento frente ao Paços de Ferreira (3-2) e ao Santa Clara (3-2), numa partida muito polémica, afastando pelo meio o Marinhense (3-0), enquanto o AVS ultrapassou, além do Vitória (1-0), o Fornos de Algodres (7-0) e o Académico de Viseu (0-0, 7-6 nos penáltis).



Com o jogo marcado apenas para fevereiro, o treinador do Sporting, Rui Borges, vai ter, com certeza, a oportunidade de recuperar muitos dos jogadores lesionados, como Ioannidis e Eduardo Quaresma, que saíram com mazelas da derrota de terça-feira com o Vitória de Guimarães, na Taça da Liga.



Três vezes vencedor da Taça de Portugal, o Sporting de Braga, a fazer uma temporada inconstante, visita na quarta-feira o último resistente dos campeonatos não profissionais, o Fafe, que milita na Liga 3, poucos dias após disputar a final da Taça da Liga com o rival Vitória de Guimarães, no sábado.



Antes dos quartos de final, os bracarenses afastaram o Bragança (1-0), Nacional (4-2) e Caldas (3-0), enquanto o Fafe, que está pela quinta vez nos quartos de final, tem sido a grande surpresa da prova e já eliminou os primodivisionários Moreirense (1-0) e Arouca (2-1), além de Oriental (1-0) e Lusitano de Évora (1-0).



Certa é a presença de uma equipa da II Liga nas meias-finais, uma vez que no arranque dos ‘quartos’ vão defrontar-se no domingo a União de Leiria, finalista em 2002/03, e o Torreense, que chegou à final na longínqua temporada de 1955/56.



Sexta classificada do segundo escalão, a União de Leiria já afastou uma equipa da I Liga, o Alverca (2-2, 4-2 nos penáltis), sendo que o Torreense bateu o Casa Pia (2-1) na ronda anterior.

