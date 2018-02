José Vala diz que Caldas será vencedor mesmo sem chegar à final da Taça de Portugal

Lusa Comentários 27 Fev, 2018, 15:55 | Taça de Portugal

Na antevisão ao encontro da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, que se disputa na quarta-feira, na Vila da Aves, José Vala afirmou que um bom resultado será o que permitir ao clube do Campeonato de Portugal “acreditar na passagem à final”, reconhecendo que “as probabilidades são de 95 por cento para o Aves e cinco por cento para o Caldas”.



“Fosse qual fosse a equipa, as probabilidades são muito reduzidas para o Caldas, mas há ‘um bocadinho’ e é nesse bocadinho que nos vamos bater”, adiantou, esperando que os seus jogadores “façam aquilo que já mostraram que são capazes”.



Convicto de que o Desportivo das Aves, da I Liga, “vai entrar em força e tentar resolver a partida nos primeiros minutos”, José Vala, disse esperar que o plantel caldense consiga “evitar que isso aconteça” e alcançar um resultado que, na segunda mão, no Campo da Mata, dê ao clube a possibilidade disputar a final da Taça, no Jamor.



Porém, afirmou, “aconteça o que acontecer esta edição da Taça vai ter, no mínimo, dois vencedores: a equipa que ganhar e o Caldas”, ou, no mais ‘giro’ dos cenários, apenas o Caldas”.



Em qualquer dos casos, o clube, que pela primeira vez chegou às meias-finais da competição, “já ganhou uma cidade, um clube diferente, adeptos e jogadores mais motivados”.



“Ter chegado aqui permite-nos continuar a sonhar”, afirmou o capitão da equipa Rui Almeida, enaltecendo “o 12º jogador”, ou seja, os mais de 1.000 adeptos que vão acompanhar a equipa das Caldas da Rainha.



André Simões e Juvenal vão falhar o encontro da primeira mão, na quarta-feira, enquanto André Santos ainda está em dúvida.



Caldas e Desportivo das Aves defrontam-se na quarta-feira, a partir das 20h15, na Vila das Aves, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. O segundo jogo está marcado para 18 de abril, nas Caldas da Rainha.