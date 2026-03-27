Taça de Portugal
FC Porto
Luis Suárez castigado com um jogo após `gesto de roubo`
O avançado do Sporting Luis Suárez foi castigado com um jogo de suspensão devido ao gesto de "roubo". O incidente ocorreu durante o dérbi entre o Sporting e FC Porto (1-0), a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, realizado no início deste mês, em Alvalade.
Recorde-se que Luis Suárez foi captado pelas imagens televisivas a fazer um gesto alegadamente de "roubo", num momento em que os jogadores do Sporting reclamavam um segundo cartão amarelo para Alberto Costa numa entrada mais dura sobre Geny catamo.
O FC Porto apresentou uma queixa formal ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, alegando que o jogador chamou "ladrão" ao árbitro de forma clara.
Após análise, o Conselho de Disciplina aplicou a suspensão de um jogo ao internacional colombiano, baseando-se no Regulamento Disciplinar da Liga.
O FC Porto apresentou uma queixa formal ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, alegando que o jogador chamou "ladrão" ao árbitro de forma clara.
Após análise, o Conselho de Disciplina aplicou a suspensão de um jogo ao internacional colombiano, baseando-se no Regulamento Disciplinar da Liga.