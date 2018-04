Sporting e FC Porto correm para a final da Taça de Portugal

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Abr, 2018, 07:35 / atualizado em 18 Abr, 2018, 07:35 | Taça de Portugal

As duas equipas entram em campo com a mesma ambição: conquistar um resultado que lhes dê um lugar na final da Taça de Portugal.



A equipa verde e branca para lá de ter de contrariar o valor do adversário terá de gerir a vertente física. A equipa apresenta-se com algumas baixas por lesão mas conta com os melhores do momento para contrariar o poderio da formação da cidade Invicta.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador do Sporting, Jorge Jesus, reconheceu que a sua equipa está a jogar no limite das suas capacidades.





Quanto à formação azul e branca apresenta-se na máxima força.No lançamento da partida o técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, colocou o foco da equipa neste jogo porque só faltam 90 minutos para chegar à final.A lotação do Estádio José Alvalade não vai esgotar neste clássico mas os responsáveis leoninos têm a garantia de que a barreira dos 40 mil espetadores será ultrapassada.Também esta quarta-feira se realiza o outro jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal entre Caldas e Aves, com início marcado para as 18h30, no Campo da Mata. Na 1.ª mão os avenses venceram por 1-0.A final da Taça de Portugal está marcada para 20 de maio, no Estádio Nacional, no Jamor.