Taça de Portugal. Favorito Sporting defronta `secundário` Torreense na final

A equipa lisboeta, que teve de passar por três prolongamentos na edição de 2025/26 e se impôs nas meias-finais ao FC Porto, reúne claro favoritismo para erguer a taça pela 19.ª vez, frente a um adversário que disputou a final da prova pela única vez em 1956, tendo perdido por 2-0 com o FC Porto.



O Torreense é a primeira formação do segundo escalão a subir ao relvado do Estádio Nacional desde 2010, quando o Desportivo de Chaves foi derrotado pelo FC Porto, por 2-1, e, se conseguir contrariar o favoritismo dos 'leões', tornar-se-á o primeiro clube de uma divisão inferior a conquistar o troféu.



A final da Taça de Portugal encontra a formação de Torres Vedras a meio do play-off de acesso à I Liga com o Casa Pia, 16.º e antepenúltimo classificado do primeiro escalão: empatou 0-0 no jogo da primeira mão, na quarta-feira, no seu estádio, e vai deslocar-se a Rio Maior na próxima quinta-feira, para disputar a segunda e decisiva partida.



Se o Sporting - que preparou com mais tranquilidade o encontro de hoje - tentará conquistar o único troféu nesta temporada, o Torreense ambiciona um triunfo que lhe permitirá disputar pela primeira vez as competições europeias, abrindo-lhe as portas da próxima edição da Liga Europa.



A final da 86.ª edição da Taça de Portugal, entre o primodivisionário Sporting e o Torreense, da II Liga, tem início marcado para as 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras, e será arbitrada por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.