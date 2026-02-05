Taça de Portugal. Sporting CP - AVS

Os 'leões', bicampeões nacionais e detentores da Taça, recebem o AVS, no Estádio José de Alvalade, em Lisboa, onde, em dezembro, golearam para o campeonato o 18.º e último classificado da I Liga, por 6-0.No caminho até aos quartos de final, o Sporting eliminou Paços de Ferreira (II Liga), Marinhense (Campeonato de Portugal) e Santa Clara, a única equipa do mesmo escalão, num jogo envolto em grande polémica.