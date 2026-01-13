Vicens aponta baterias para a Taça de Portugal

Os bracarenses contam apenas com uma vitória nas últimas quatro partidas, entre jogos do campeonato e da Taça da Liga, merecendo destaque a derrota na final desta última, no sábado, diante do rival minhoto Vitória de Guimarães (2-1), que deixou a equipa “triste, afetada e frustrada por não conseguir” conquistar o troféu.



“Disse aos jogadores para utilizarem o domingo para estarem em família, lamber as feridas, 24 horas para passar esse dia mau e ontem [segunda-feira] já chegaram com outra energia. Mas, somos seres humanos e as coisas não saem da cabeça tão facilmente”, notou, na antevisão ao encontro de quarta-feira, com o Fafe.



O técnico considerou ainda que o Sporting de Braga não perdeu a decisão por causa do árbitro, ainda que tenha considerado a grande penalidade que deu o empate ao Vitória de Guimarães como “raro": "Nem os avançados o pediram”.



Carlos Vicens considerou ainda que o problema não passa por um melhor controlo do jogo e das vantagens, lembrando os jogos com o Benfica ou o Famalicão, que venceu.



Questionado sobre se a Taça de Portugal passa a ser o maior objetivo da temporada, disse haver ainda “muito por jogar”.



“Vamos ter oito jogos em 25 dias e temos que nos concentrar no presente e dar o melhor possível. Amanhã [quarta-feira] é o jogo mais importante da temporada. Temos de ir jogo a jogo e não olhar para longe para não tropeçar”, disse.



O treinador deixou ainda elogios ao Fafe, que milita na Liga 3, o terceiro escalão, considerando que "é uma equipa intensa, forte no seu estádio e joga de uma forma definida, não é uma equipa típica de uma divisão inferior".



"Tem ideias claras e uma intenção clara de jogar e tem capacidade de chegar com muita gente à área. Temos de estar bem para não sermos surpreendidos, fazer um jogo competitivo, com intensidade e seguir em frente diante de um rival que conhecemos menos, num campo que conhecemos menos e, por isso, é preciso uma motivação extra”, alertou.



O central maliano Sikou Niakaté já regressou da Taça das Nações Africanas (CAN), mas está ainda em dúvida por questões físicas, enquanto Vellaarouch, Sandro Vidigal e El Ouazzani, todos lesionados, não podem ser opção para o técnico.



Sporting de Braga e Fafe defrontam-se a partir das 18:45 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Fafe.

