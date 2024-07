Fu Yu eliminada na segunda ronda de singulares do ténis de mesa

A portuguesa Fu Yu foi hoje eliminada na segunda ronda do torneio de singulares feminino de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao perder com a polaca Natalia Bajor, por 4-3.

Na Arena Paris Sul, a portuguesa, 80.ª do ranking mundial, foi derrotada por Bajor (48.º) pelos parciais de 11-7, 11-8, 15-17, 4-11, 7-11, 12-10 e 11-8, em 58 minutos.



Com a eliminação de Fu Yu, que aos 45 anos procurava tornar-se na primeira mulher portuguesa a atingir os oitavos de final no ténis de mesa, os torneios de singulares de Paris2024 ficam sem representação portuguesa.



Portugal vai ainda estar presente na competição por equipas masculinas, que arranca em 05 de agosto.