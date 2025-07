Alcaraz contra Sinner: Wimbledon repete Roland Garros

Na primeira meia-final masculina de singulares da jornada de hoje, Alcaraz, número dois do ranking ATP, ainda perdeu um set frente ao norte-americano Taylor Fritz (5.º ATP), mas garantiu a qualificação para a sua terceira final consecutiva de Wimbledon, ao levar a melhor ao fim duas horas e 48 minutos, pelos parciais de 6-4, 5-7, 6-3 e 7-6 (8-6).



“Foi realmente mais um encontro muito difícil como todos os outros em que jogo contra o Taylor. Se calhar, mais duro, estava muito quente hoje. Estou muito contente com tudo o que fiz hoje. Lidei com os nervos, jogar aqui as meias-finais nunca é fácil. Estou muito orgulhoso pela forma como me mantive calmo e a pensar com clareza. Estou satisfeito com o resultado de hoje”, sublinhou, já depois de ter anulado dois 'set points' na quarta partida.



Ao conquistar o 24.º triunfo consecutivo esta temporada, ganhando 88% dos pontos com o primeiro serviço, o tenista natural de Múrcia, de 22 anos, registou a 20.ª vitória seguida na relva londrina, onde no domingo vai procurar diante do italiano Jannik Sinner alcançar o sexto troféu do Grand Slam.



Depois do recente frente a frente no encontro do título de Roland Garros, vencido pelo espanhol, que se tornou hoje no quarto tenista mais jovem a somar seis finais de torneios de Grand Slam, após Mats Wilander, Bjorn Borg e Rafael Nadal, Carlos Alcaraz vai tentar agora igualar o feito de Borg como o único homem na era Open a conquistar a 'dobradinha', Roland Garros e Wimbledon, em anos consecutivos, após o alemão o ter feito entre 1978 e 1980.



Já o transalpino, de 23 anos, para se estrear na final no All England Club, a única que lhe escapava em ‘majors’, teve de debater-se com o sérvio Novak Djokovic, heptacampeão da prova e detentor de 24 títulos do Grand Slam, que não foi capaz de contrariar a maior intensidade e eficácia do adversário e cedeu em sets diretos, com os parciais de 6-3, 6-3 e 6-4.



Jannik Sinner derrotou o antigo líder do ranking mundial, atual sexto do mundo, pela quinta vez consecutiva, primeira na relva de Wimbledon, onde vai agora tentar alcançar o seu quarto troféu do Grand Slam, após as vitórias no Open da Austrália, em 2024 e 2025, e Open dos Estados Unidos, em 2024.



“Nem acredito. É um torneio que sempre vi, quando criança, na televisão. Nunca imaginei que pudesse jogar aqui a final, por isso é fantástico. Sei o quanto eu e a minha equipa temos trabalhado nisto. O meu pai e o meu irmão chegaram hoje, o que torna isto ainda mais especial”, confessou o italiano, apurado para a quarta final consecutiva de um ‘major’.