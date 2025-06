Gauff junta-se a Sabalenka na final de Roland Garros

A campeã do Open dos Estados Unidos de 2023 bateu a 361.ª classificada do ranking mundial e tenista menos ‘cotada’ a atingir as meias-finais de um Grand Slam em 40 anos, por expressivos 6-1 e 6-2, em uma hora e nove minutos.



No sábado, a número dois mundial irá disputar pela segunda vez a final na terra batida parisiense, agora frente à bielorrussa Aryna Sabalenka, que hoje eliminou a tetracampeã Iga Swiatek, responsável pela derrota de Gauff em 2022.