Jannik Sinner testou positivo para doping em Indian Wells, mas foi ilibado

Durante o torneio norte-americano, Sinner testou positivo para baixos níveis de um metabolito de clostebol, um esteroide anabolizante proibido que pode ser utilizado para uso oftalmológico e dermatológico, e voltou a testar positivo oito dias depois numa amostra fora de competição.



O tenista foi suspenso provisoriamente, mas recorreu em ambas as ocasiões com sucesso e foi autorizado a continuar a competir, tendo agora sido ilibado de qualquer intencionalidade.



De acordo com a ITIA, Sinner justificou os resultados dos testes antidoping com o facto de um membro da sua equipa de apoio ter utilizado um spray de venda livre que continha clostebol para tratar uma pequena lesão, sendo que o mesmo, posteriormente, viria a fazer massagens a Sinner.



A ITIA aceitou a defesa do tenista transalpino, tendo um painel independente determinado que não houve intencionalidade na violação das regras antidopagem, razão pela qual o tenista não será alvo de qualquer suspensão.



Contudo, Sinner viu serem-lhe retirados o prémio em dinheiro e os pontos conquistados em Indian Wells, no qual perdeu nas meias-finais com o espanhol Carlos Alcaraz, que viria a vencer a competição.



O atual líder da hierarquia ATP, de 23 anos, venceu o Open de Cincinnati, nos Estados Unidos, na segunda-feira e prepara-se para participar no Open dos Estados Unidos, o quarto e último ‘major’ da temporada, que se inicia no dia 26.