Paris2024. Francisco Cabral chamado ao torneio de singulares

Especialista em pares, Cabral não tem ranking de singulares e vai defrontar o alemão Jan-Lennard Struff, 34.º do mundo, no segundo encontro no court sete do complexo de Roland Garros, depois da desistência de De Minaur, sexto.



O portuense, que teve o 862.º lugar como sua melhor posição na hierarquia de singulares, não joga a "solo" desde março de 2022, quando perdeu na primeira ronda de qualificação para o challenger de Oeiras.



Ainda hoje, no sexto encontro do court 14, Cabral vai juntar-se ao compatriota Nuno Borges para defrontar os gregos Petros e Stefanos Tsitsipas na primeira ronda de pares.



Antes, no terceiro encontro do campo 13, Nuno Borges, 42.º do mundo, vai defrontar o argentino Mariano Navone, 36.º, num encontro da primeira ronda de singulares, que foi adiado no sábado devido à chuva.