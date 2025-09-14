Portugal perde eliminatória com Peru por 3-1
Portugal perdeu hoje a eliminatória do Grupo Mundial 1 da Taça Davis em ténis, ante o Peru, em Lima, por 3-1, após Nuno Borges ceder com Ignacio Buse.
Na terra batida do Club Lawn Tennis de la Exposición, na capital peruana, Borges perdeu pelos parciais de 3-6, 6-3 e 6-2, em 01 hora e 47 minutos, pouco depois de, ao lado de Francisco Cabral, ter batido Buse e Juan Pablo Varillas em encontro de pares (7-5 e 6-3).
O número um nacional e 52.º mundial de singulares não conseguiu levar a melhor sobre o 112.º da hierarquia ATP, que fechou o 3-1 e não permitiu um quinto e decisivo encontro, entre Jaime Faria e Gonzalo Bueno.
Na sexta-feira, o maiato perdeu frente a Bueno (209.º), por 3-6, 6-2 e 7-5, e Faria (115.º) foi derrotado por Buse por expressivos 6-0 e 6-2.
No primeiro embate da história com a seleção peruana, Portugal procurava um lugar nos Qualifiers de 2026 da Taça Davis.