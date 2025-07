Sinner segue para a final de Wimbledon após triunfo claro sobre Djokovic

O domínio de Sinner, que se estreia na final do torneio de relva inglês, evidenciou-se logo de início, tendo o transalpino apenas sentido algumas dficuldades no arranque da terceira partida, momento em que Djokovic, sete vezes vencedor em Wimbledon e recordista de títulos do Grand Slam (24), chegou a liderar por 3-0, mas acabou derrotado com parciais de 6-3, 6-3 e 6-4, em uma hora e 55 minutos.



No encontro decisivo, Sinner vai voltar a encontrar Carlos Alcaraz, bicampeão em Wimbledon e segundo da hierarquia mundial, numa reedição da final de Roland Garros, a qual foi favorável ao espanhol, que superou o italiano por 3-2.