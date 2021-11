Ténis. Jannik Sinner estreia-se com vitória nas ATP Finals ao vencer Hurkacz

O 11.º colocado do ranking mundial não poderia ter desejado melhor começo nas ATP Finals, ao bater o nono classificado da hierarquia, com um duplo 6-2, ao cabo de uma hora e 28 minutos.O italiano, de 20 anos, é o mais jovem jogador a ganhar na estreia na competição desde 2000, quando Lleyton Hewitt, então com 19 anos, bateu Pete Sampras na Masters Cup de Lisboa, e também o primeiro "alternate" a ganhar a um encontro no torneio desde 2011.Neste grupo, o russo Daniil Medvedev assegurou a presença nas meias-finais da prova, face aos triunfos sobre Zverev e Hurkacz e à desistência de Berrettini.

A competição realizada no piso rápido da cidade transalpina é a última da temporada e reúne os oito melhores tenistas do ano.