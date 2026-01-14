Tenista amador vence prémio milionário em prova do Open da Austrália

A prova é uma novidade nesta edição do Grand Slam da Austrália e teve um vencedor surpreendente. Aos 29 anos, o australiano deixou pelo caminho o número dois do mundo e Amanda Anisimova, quarta classificada do ranking da WTA.





Para além do prémio milionário, Jordan Smith arrecada 50 mil dólares australianos para o Castle Hill Tennis Academy, clube que representa.

Smith apurou-se para a prova através do campeonato de acesso do Estado de New South Wales, na Austrália. Começou por vencer o compatriota Bailey Smith e a brasileira Laura Pigossi, nas rondas iniciais.



Na partida contra Sinner, o italiano falhou o serviço. Enquanto atleta profissional, Jannik Sinner tinha apenas direito a uma tentativa.



Nos quartos de final, o australiano levou a melhor sobre Amanda Anisimova. Smith sobreviveu ainda a uma longa troca de bola com o espanhol Pedro Martinez, 71º da ATP e, na final, superou Joanna Garland, 117ª no ranking da WTA.



O One Point Slam (torneio de um ponto) reuniu atletas profissionais, amadores e antigos tenistas. De acordo com as regras da competição, um tenista avança para a próxima ronda quando fizer um ponto sobre o adversário.

