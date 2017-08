US Open: Rafael Nadal e Karolina Pliskova defendem liderança

Lusa 26 Ago, 2017, 09:59 | Ténis

Três anos depois, o tenista espanhol reassumiu esta semana a liderança do ‘ranking’ mundial, destronando o britânico Andy Murray. O estatuto de primeiro cabeça de série em Flushing Meadows já não é novidade para o maiorquino, que jogou nessa condição em 2008 e 2010, ano em que venceu pela primeira vez o torneio (a outra vitória ocorreu em 2013).



Com quatro títulos em 2017 - Monte Carlo, Barcelona, Madrid e Roland Garros -, Rafael Nadal reencontrou-se esta temporada com o seu melhor ténis, depois de sucessivos problemas físicos, e tem estreia marcada contra o sérvio Dusan Lajovic.



Numa edição em que o favoritismo de Rafael Nadal é partilhado com Roger Federer, os dois ‘trintões’ já sabem que se poderão cruzar apenas nas meias-finais. A presença de ambos na primeira metade do quadro impossibilita, assim, outra final histórica na sua já longa rivalidade, sendo que os dois tenistas nunca se defrontaram no US Open.



Ao tenista helvético, vencedor do Open da Austrália e de Wimbledon - além de Indian Wells, Miami e Halle -, coube em sorte o norte-americano Frances Tiafoe na primeira ronda. A magnífica época que está a realizar parece desmentir os 36 anos cumpridos no passado dia 08 e abre a perspetiva de um possível sexto triunfo em Nova Iorque, onde já não vence desde 2008, e de um 20.º título em ‘majors’.



Já na segunda metade do quadro, o britânico Andy Murray figura como segundo cabeça de série e tenta recuperar o ritmo e o tempo perdidos, uma vez que já não compete desde Wimbledon, no passado mês de junho. O título no Dubai, em março, foi a única conquista da época de Murray, que entra em ação diante do norte-americano Tennys Sandgren.



Quem não vai estar em Flushing Meadows para tentar a revalidação do título de 2016 é o suíço Stan Wawrinka, que foi operado na semana passada ao joelho. O outro ausente de peso no é o sérvio Novak Djokovic, que anunciou em julho o seu afastamento do circuito até ao próximo ano, em virtude de uma lesão no cotovelo.



No que toca a portugueses, João Sousa é o único presente, depois das eliminações de Gestão Elias, João Domingues, Gonçalo Oliveira e Pedro Sousa no ‘qualifying’. O número 50 da tabela ATP começa a competição perante o italiano Paolo Lorenzi, de 35 anos, que ocupa atualmente a posição 40 da hierarquia mundial.



Entre as mulheres, a liderança da checa Karolina Pliskova, conquistada em julho, será colocada à prova pela romena Simona Halep, segunda cabeça de série e finalista vencida em Roland Garros, e pela espanhola Garbine Muguruza, terceira mais cotada e que triunfou em Wimbledon.



Os títulos de Karolina Pliskova em Eastbourne, Doha e Brisbane na presente temporada sustentam a estreia como primeira cabeça de série em Nova Iorque e dão azo à ambição de conseguir o que ficou perto de alcançar em 2016: o título no último Grand Slam, cuja final acabou por perder então para a alemã Angelique Kerber.



Como primeira adversária, a número um do ‘ranking’ irá ter a polaca Magda Linette. Já Simona Halep estreia-se contra a 'wild-card' Maria Sharapova, que regressa aos Grand Slam num duelo que promete atrair muitas atenções, enquanto Muguruza mede forças com a norte-americana Varvara Lepchenko.



Por outro lado, o quadro feminino deste ano tem também a sua maior 'baixa', com a anunciada ausência de Serena Williams. A vencedora de 23 torneios do Grand Slam, inclusive da edição deste ano do Open da Austrália, não poderá tentar a sua sétima conquista do US Open, uma vez que anunciou em abril passado a sua gravidez e o afastamento do circuito até 2018.



Os jogos do quadro principal do US Open começam no dia 28 de agosto, com a final feminina agendada para 09 de setembro e masculina para o dia 10.