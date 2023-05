89.º campeonato nacional de futebol - final

- Começou no dia 5 agosto 2022 e vai terminar no dia 27 maio 2023.



Foram 296 dias de campeonato. Foi o 2.º campeonato mais longo de sempre (!). Só batido pelo campeonato de 2019/20 (que foi interrompido pela covid-19 e demorou mais).



- Manuel Mota abriu o campeonato (no Benfica - Arouca) e… vai fechar (no Sp. Braga – Paços de Ferreira)



- Nenhum clube se estreou no escalão principal.



– O Rio Ave regressou 1 ano depois, Chaves regressou 3 anos depois e o Casa Pia… 83 anos depois (!)



- O distrito de Braga foi o distrito com mais equipas na I Liga… 5 equipas (!)



- O distrito do Porto voltou a ter 4 equipas (!). FC Porto, Rio Ave, Paços de Ferreira e Boavista.



- O distrito de Lisboa continuou com 4 equipas… (Estoril, Benfica, Casa Pia e Sporting)



- O distrito de Vila Real voltou a ter representação… 3 anos depois, Chaves.



- O Santa Clara fez história, pela 1.ª vez jogou 5 épocas consecutivas no escalão principal, mas já não vai aumentar.



- Já o Vizela (vai para a 3.ª época consecutiva) e o Casa Pia (para a 2.ª época consecutiva) vão fazer história, nunca tinham estado tanto tempo consecutivo no escalão principal.



- Na Madeira tivemos apenas 1 representante pelo 2.º ano consecutivo. Há 20 anos que tal não acontecia… a Madeira só com 1 clube em duas épocas consecutivas. E… arrisca-se a não ter nenhum para o ano.



- Foi o 9.º ano consecutivo com 18 equipas… começa a ser raro esta consistência.



- Foram 28 os treinadores neste campeonato, com o Marítimo, Santa Clara e Gil Vicente (3 treinadores) a serem os clube com mais técnicos.



- Tivemos 4 estreantes na I Liga, Roger Schmidt (Benfica), Carlos Cunha (Gil Vicente), Daniel Sousa (Gil Vicente) e Accioly (Santa Clara).



- 7 clubes trocaram de treinador... 11 mantiveram!



- Sérgio Conceição terminou a 6.ª época consecutiva à frente do FC Porto.



- Os 3 que subiram (Rio Ave, Casa Pia e Desp. Chaves)… nenhum desceu.



- Os 3 que subiram há duas épocas (Estoril, Vizela e Arouca)… também nenhum desceu (!)



- Luiz Junior (Famalicão) e Odysseas (Benfica) poderão ser os únicos totalistas a jogar todos os minutos deste campeonato.



A CURIOSIDADE



- Últimos 6 anos... ninguém bisou! Benfica (2017), FC Porto (2018), Benfica (2019), FC Porto (20), Sporting (2021) e FC Porto (2022).



-7.º ano que ninguém bisa? Ou o FC Porto vai bisar?